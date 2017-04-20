4 Çocuklu Evli Kadınla ‘Evlendirilip’ Dolandırıldı!

4 çocuklu kadını bir başkasıyla evlendirip dolandıran ve üzerinde sahte kimlik bulunan şahıs ile ‘evlendirdiği’ kadın mahkemece tutuklandı..

Şanlıurfa’dan evli ve 4 çocuk annesi kadın arkadaşını getirerek burada bir başkası ile evlendiren ve bir gün sonra kadını ve altın takıları alıp kaçmak isteyen şüpheli yakalandı. Şüpheli erkek ve kadın tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Malatya’da yaşayan B.A. adlı şahıs, Şanlıurfa’da oturan, başkasıyla evli olan ve can güvenliği nedeniyle ismi saklı tutulan 4 çocuk annesi kadının bu durumunu bilmeden evlendi. Resmi nikah kıyılmayan evlilik öncesinde B.A. kadına toplamda 8 tane altın bilezik, 2 tane altın küpe, 3 tane altın yüzük ve altın saat aldı.

Evliliğin ilk gecesinin sabahında 18 Nisan Salı günü, kadın sabah erken saatlerinde altınlar ile birlikte evi terk edip kayıplara karışınca B.A., polise şikayette bulundu.

Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri verilen eşkal üzerine, bir otomobille kaçan kadını ve yanında bulunan şahsı her yerde aradı. Yapılan çalışmalar sonucunda kadın ve beraberindeki erkek şahıs, Malatya- Adıyaman yolundaki polis noktasında yakalandı.

Kadının yanında bulunan erkek şahıs, polislere üzerinde H.K. adına düzenlenmiş kimliği gösterdi. Ancak polislerin şahsın parmak izi üzerinde araştırma yapması üzerine erkek şahsın gerçek isminin A.K. olduğu ve 4 ayrı suçtan arandığı, 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Asayiş Şubesi’ndeki sorgusunun ardından Malatya Adliyesi’ne çıkartılan şüpheli A.K. ile kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com