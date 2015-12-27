“40 Yıllık İhtiyacı Karşılayacak”

Malatya Belediyesi’nin, Kapıkaya Mevkiinde 528 dönüm alan üzerinde Malatya Belediyeler Birliği ile birlikte yürüttüğü Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nde çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çakır, beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İrfan Kaya, AKP İl Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Yılmaz, belediye başkan yardımcıları ve bazı daire müdürleriyle birlikte alan üzerinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ahmet Çakır, tesisin Malatya’nın çevre yatırımları anlamında en büyük yatırımı olduğunu söyledi

Malatya ve çevresinde bulunan bütün yerleşim merkezlerinin katı atıklarının bu tesise geleceğini belirten Başkan Çakır, “Tesisimiz Malatya’nın 40 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek. Çöpün stoklandığı alan olan birinci en büyük lotta çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Mevcut idari bina, arıtma tesisi, su deposu, atölye başta olmak üzere diğer alanların yapım çalışması devam ediyor. Malatya için büyük ve önemli bu yatırımı 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açmayı planlıyoruz.

Başkan Çakır, “Mevcut vahşi depolama sahamızı ıslah edeceğiz. Çevre düzenlemesiyle birlikte orada bir santral kuruluyor. Sahamızda enerji üreteceğiz. Bunun yanı sıra mevcut çöp alanında ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yapacağız” dedi.