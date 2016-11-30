41 Şüpheli Adliye’ye Sevk

Polis ekipleri, çeşitli olaylara karışan ve aranan 41 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Emniyet Müdürlüğü, yakalanan şahıslarla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 41 kişi 21-27 Kasım 2016 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

1 Yeşilyurt ilçesi Tecde mahallesinde 20.11.2016 tarihinde ikametten hırsızlık suçundan dolayı S.E. isimli şahıs, 22.11.2016 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2 Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu mahallesinde 13.11.2016 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı A.A. isimli şahıs, 22.11.2016 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3 Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu mahallesinde 23.10.2016 tarihinde dolandırıcılık suçundan dolayı M.K. isimli şahıs, 23.11.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4 Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu mahallesinde 23.10.2016 tarihinde dolandırıcılık suçundan dolayı A.D. isimli şahıs, 23.11.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5 Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu mahallesinde 23.10.2016 tarihinde dolandırıcılık suçundan dolayı C.K. isimli şahıs, 23.11.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6 Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu mahallesinde 23.10.2016 tarihinde dolandırıcılık suçundan dolayı Ü.K. isimli şahıs, 23.11.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7 Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu mahallesinde 23.10.2016 tarihinde dolandırıcılık suçundan dolayı L.K. isimli şahıs, 23.11.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8 Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu mahallesinde 23.10.2016 tarihinde dolandırıcılık suçundan dolayı Ş.G. isimli şahıs, 23.11.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9 Battalgazi ilçesi Çukurdere mahallesinde 20.11.2016 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı M.A. isimli şahıs, 25.11.2016 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10 Battalgazi ilçesi Cevherizade mahallesinde 27.11.2016 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı İ.Y. isimli şahıs, 27.11.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11 Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.E.A. isimli şahıs, 21.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12 Silahla Tehdit suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs, 21.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13 Hakaret suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs, 21.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14 Hakaret suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.O. isimli şahıs, 21.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15 Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.T. isimli şahıs, 21.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16 6136 SKM. suçundan 18 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ö. isimli şahıs, 21.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17 Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs, 21.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18 Tehdit suçundan 18 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.Ç. isimli şahıs, 21.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19 Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs, 21.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20 Dolandırıcılık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.T. isimli şahıs, 21.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21 Hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y.E. isimli şahıs, 21.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22 Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.İ. isimli şahıs, 21.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23 Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması suçundan 5 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.İ. isimli şahıs, 21.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24 Bıçak ve Diğer Aletleri Taşıma suçundan 9 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs, 21.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25 Tehdit suçundan 5 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.A. isimli şahıs, 22.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26 Yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ç.İ. isimli şahıs, 22.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27 Suç Eşyasının Kabul Edilmesi suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.T. isimli şahıs, 22.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.T. isimli şahıs, 23.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29 Hakaret suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs, 23.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30 Borçlunun Ödeme Şartının İhlali suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Horasan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.Y. isimli şahıs, 23.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31 Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama suçundan 4 gün hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.A. isimli şahıs, 23.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32 Uyuşturucu Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan 7 gün hapis cezasından dolayı İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.D. isimli şahıs, 23.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33 Hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs, 24.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34 Basit Yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.E. isimli şahıs, 24.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezasından dolayı Bakırköy Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs, 24.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36 Hakaret suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.G. isimli şahıs, 24.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan 25 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E. isimli şahıs, 24.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38 Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.B. isimli şahıs, 25.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39 Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs, 25.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

40 Tehdit suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs, 25.11.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

41 Hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs, 26.11.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

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