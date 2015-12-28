5 Dakikada Kükürt Analizi

“Kuru Kayısıda Doğru, Güvenilir ve Hızlı Kükürt Dioksit Analizinin Yapılması” projesi sonuçlandı.

Malatya Ticaret Borsası tarafından yürütülen ve Fırat Kalkınma Ajansı 2015 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenen “Kuru Kayısıda Doğru, Güvenilir ve Hızlı Kükürt Dioksit Analizinin Yapılması” projesi sonuçlandı. Malatya Ticaret Borsası yeni hizmet binasında gerçekleştirilen proje kapanış toplantısına Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Abdulvahap Bulgurlu, Borsa üyeleri ve kayısı üreticileri katıldı.

Proje ile 4-5 dakika gibi kısa bir sürede güvenilir sonuçlar veren kükürt dioksit cihazın borsa laboratuarına alınırken Ticaret Borsası Laboratuarında kükürt dioksit analizi için uygulan metot ve yöntemle daha önce bir analiz süresi yaklaşık 150 dakika sürmekteydi.

Proje kapsamında artık hızlı analiz metodu ile 4-5 dakika da kuru kayısıda kükürt dioksit analiz sonucu çıkmış olacak. Bu şekilde müşteri taleplerine bekletilmeden, hızlı ve kısa bir sürede cevap verileceği açıklandı.