Şüphe Üzerine Durduruldu… 58 Kilo Eroin Çıktı
Malatya’da Narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin içinden piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 58 kilo toz eroin çıktı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphe üzerine bir otomobil durdurularak sürücünün kimlik kontrolü yapılmak istendi.
Sürücünün şüpheli hareketlerde bulunması üzerine otomobil Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürülerek incele arama yapıldı.
Baraj kısmında yapılan aramada gizli bölmede toplam ağırlığı 58 kilo gelen 113 paket eroin maddesi ele geçirildi.
Otomobilin Van ilinden İstanbul’a gitmekte olduğu belirlendi.
Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Ele geçirilen eroinin bedelinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirtildi.
Yeni Malatya – Malatyahaber.com
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