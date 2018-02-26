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Malatya Haber -

Şüphe Üzerine Durduruldu… 58 Kilo Eroin Çıktı

Şüphe Üzerine Durduruldu… 58 Kilo Eroin Çıktı
  • 26.02.2018
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Malatya’da Narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin içinden piyasa değeri  yaklaşık 3 milyon TL olan  58 kilo toz eroin çıktı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphe üzerine bir otomobil durdurularak sürücünün kimlik kontrolü yapılmak istendi.

Sürücünün  şüpheli hareketlerde bulunması üzerine otomobil Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürülerek incele arama yapıldı.

Baraj kısmında yapılan aramada gizli bölmede toplam ağırlığı 58 kilo gelen 113 paket eroin maddesi ele geçirildi.

Otomobilin Van ilinden İstanbul’a gitmekte olduğu belirlendi.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Ele geçirilen eroinin bedelinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirtildi.

Yeni Malatya – Malatyahaber.com

 

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Yorumlar
  1. Kenan dedi ki:
    26 Şubat 2018, 23:15

    Ellerinize sağlık.

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  2. Bülent ÖZDEMİR dedi ki:
    26 Şubat 2018, 16:46

    Emeklerinize sağlık…

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  3. Saim yilmazer dedi ki:
    26 Şubat 2018, 15:07

    Bravo. Tebrikler. Uyuşturucu ya geçit yok.

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  4. cumali elmas dedi ki:
    26 Şubat 2018, 14:44

    POLİSİMİZİ TEBRİK EDER BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİM.
    ÇOCUKLAR ZEHİRLENMESİN

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