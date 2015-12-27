6 Ekiple Yakıt Denetimi

Malatya’da akaryakıt ve LPG istasyonlarında çapraz denetim yapılarak, gerekli ceza ve uyarıların yapıldığı bildirildi.

Malatya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevlileri tarafından, il merkezi ve ilçelerinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personellerinin de katılımıyla, 6 ekip halinde akaryakıt kaçakçılığı ile etkin mücadele etmek amacıyla Akaryakıt ve LPG İstasyonlarında çapraz denetim gerçekleştirildi.

Denetim sonucunda; 141 lisanslı akaryakıt istasyonu ile 130 lisanslı LPG oto gaz istasyonunun tamamı denetlendi. Denetlenen istasyonlardan 9 akaryakıt istasyonu ile 14 LPG istasyonunun faaliyette olmadığı tespit edildi.

Denetim sonuçları şöyle belirtildi:

“Lisans kontrolü: faal olan 132 akaryakıt ve116 LPG oto gaz istasyonda yapılan lisans kontrolünde tümünün lisanslı olduğu tespit edilerek, 248 adet lisans belgesinin kontrolü yapılmıştır.

Marker Kontrolü: Faal olan 132 akaryakıt istasyonunda satışa arz edilen akaryakıtların kaçak olup olmadığının tespiti amacıyla, benzin ve motorin ürünlerinde ulusal marker denetimleri yapılmış olup 324 adet marker ölçümünün tamamı geçerli çıkmıştır

Damga Kontrolü: Malatya ilinde faaliyette bulunan istasyonlarda bin 925 adet akaryakıt sayacı ve 273 adet LPG sayacı olmak üzere toplam 2 bin 198 adet sayacın damga süresinin kontrolleri yapılmış olup, 22 akaryakıt sayacı ile 1adet LPG sayacının damga süresinin dolduğu bu sayaçlar mühürlenmiştir. Damga süresi geçen ölçü aletleri, damgaya müdahale veya damgasız akaryakıt sayaçları için 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15. Maddesinin (c) fıkrasına göre “damga süresi geçmiş” “damgasız akaryakıt sayacı” fiilinden dolayı bin 521 TL para cezası uygulanmaktadır.

Miktar Kontrolü: Sayaçlarda yapılan miktar kontrollerinde ise, bin 207 adet akaryakıt sayacı ve 262 adet LPG sayacı olmak üzere toplam bin 469 adet sayaç denetlenmiştir. Yapılan miktar kontrollerinde, tüm sayaçların doğru ürün verdiği tespit edilmiştir. Eksik ürün veren her bir sayaç için 3516 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (e) fıkrasına göre “ayarı doğru olmayan ölçü aletini kullanma” fiilinden dolayı 151 TL para cezası uygulanmaktadır.

Personelin Sigortalılık Durumu: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bu kanun çerçevesinde Bakanlığımızca yayımlanan 2009/1 sayılı Genelgede belirtilen hususların uygulanması için, çapraz denetim sırasında kontrol edilen işyerlerinin sigortasız işçi çalıştırıp çalıştırmadığını tespit etmek amacıyla, çalışanların kimlik bilgileri işlenmiştir.“