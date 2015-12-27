71. Meçhul Yangın!

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Topraktepe köyünde 9 yılda 70 yangın meydan gelirken 71. yangında da yine meçhul kişi ya da kişilerce bir traktör ateşe verilerek yakıldı.

Doğanşehir’e bağlı Toprektepe köyündeki olayda, Z.T. (54) adlı şahısa ait malzemelik ve park halindeki traktör faili meçhul kişi yada kişilerce ateşe verilerek yakıldı. Aynı köyde geçen haftada 3 ev zarar görmüş ve 3 hayvanda telef olmuştu.

Topraktepe köyünde son 9 yıldan beri 70’e yakın faili meçhul yangın olayı meydana geldiği belirtiliyor.