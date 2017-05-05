80 Yetişkin Ağaç da Tevfik Temelli’den Gitti

Kent merkezinde yol ve kaldırım düzenlemesi adı altında bugüne kadar çok sayıda yetişkin ağacı kesen Büyükşehir Belediyesi, son olarak Tevfik Temelli Caddesi’nde yaklaşık 80’e yakın yetişkin ağacın söküldüğünü, işlemi tamamladıktan sonra duyurdu.

Bugüne kadar Fuzuli, İnönü, Atatürk (Kışla) Caddeleri ile Kanalboyu, Kernek ve Çarmuzu’da yüzlerce ağacı “bir gece ansızın” kesen ya da söken ve kamuoyunun tepkisini çeken Büyükşehir Belediyesi, bu kez işi tamamladıktan sonra kamuoyunu bilgilendirdi ve son olarak Tevfik Temelli Caddesi’nde kesilecek ağaçlar için bölgede yaşayan esnaf ve vatandaşlardan onay alındığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Tevfik Temelli Caddesi’nde yaşayan esnaf ve vatandaşlarla anket yapıldığı, anket sonucunda cadde sakinleri ve esnafların mevcut uygulanmakta olan projeyi beğendikleri ve uygulanmasını istedikleri ifade edildi.

Gösterdiği ile yaptığı birbirini hiç tutmadı

Ağaçların kesilip tamamen betona dönüştürülecek cadde için bilgisayar ortamında hazırlanan maket projenin vatandaşlara gösterildiği ve bölge sakinlerinin de maket projenin uygulanmasını istediği belirtilmesine rağmen, Kernek, Kanalboyu başta olmak üzere birçok yerde kamuoyuna açıklanan maket proje ile gerçekte uygulanan proje bugüne kadar birbirini tutmadı.

Malatya’ya geldiği günden beri ‘yeşilden hoşlanmayan tavrı’, kent düzenleme anlayışına dönüşen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar, hazırladığı birçok projede sanal ortamda hazırladığı maketin tam tersine sahada daha farklı uygulamalar ortaya çıkardı. Tevfik Temelli Caddesi’nde yapılacak projenin de mimarı olan Zeki Sarılar, onlarca ağacın kesileceği caddede yapılacak uygulamanın bilgisayar ortamında maketini de hazırladı. Belediyenin açıklamasında maket projeyle anket yapıldığı ve vatandaşların projeyi beğendikleri belirtildi. Kamuoyunun desteğini kazanacak şekilde ‘Yeşilin, çevrenin korunduğu’ imajı veren proje görselleri ile lanse eden ancak projenin hayata geçmesiyle birlikte söylenenin tam tersi işler yapmakla ünlü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mimar Zeki Sarılar’ın bu caddede ortaya ne çıkaracağı bilinmiyor.

Belediyenin açıklaması

Onlarca ağacın kesilecek olmasına rağmen, Büyükşehir Belediyesi’nin değişim-dönüşüm dediği Tevfik Temelli Caddesi’ndeki çalışmalara ilişkin bülteni şöyle:

“Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tevfik Temelli Caddesinde değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başladı.

Kent genelinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda çevre düzenleme çalışmaları da yapıyor. Altyapısı baştan aşağı yenilenen Tevfik Temeli Caddesi de standartlara uygun hale getiriliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tevfik Temelli Caddesi ile ilgili olarak iki proje hazırlandığı ve bu projeler ile ilgili olarak da Cadde sakinleri ile esnaflarının fikirlerinin alınması amacıyla anket yapıldığı bildirildi.

Yapılan anket sonucunda cadde sakinleri ve esnaflarımız mevcut uygulanmakta olan projeyi beğendiklerini ve uygulanmasını istediklerini belirtmişlerdi. Bu proje kapsamında da 80 adet ağacın yol aksı içerisinde bulunduğu belirtilerek yerlerinden söküldükleri bildirildi.

Öte yandan, 2 km uzunluğundaki Tevfik Temelli Caddesinde uygulanmakta olan proje kapsamında yol genişliği 12 metre olarak planlandı. 3 metre genişliğinde kaldırımlar, 120 cm genişliğinde bisiklet yolları ile 2 metre genişliğinde cep otoparkları yapılacak.

30 metre arayla estetik aydınlatma direklerinin monte edileceği, yol hattı boyunca da yaklaşık 400 adet Akça Ağaç, Lale Ağacı ve Ihlamur gibi yetişkin ağaçların dikileceği ifade edildi.

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Tevfik Temelli Caddesi, düzenlemelerin ardından Malatya’nın en güzel ve nezih caddelerinden biri haline gelecek.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten

Yapılacak düzenlemeye ilişkin maket fotoğrafları