8’inci Siyer Dersi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Siyer (Peygamberin ve din büyüklerinin hayat hikayesi) Dersleri’nin 8’incisi gerçekleştirildi. Derste “İlk Müslümanlar ve İslam’ı Seçme Nedenleri” anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen derse Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol Yiğit ile kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Program değişikliğine gidilerek daha önce Prof. Dr. Mehmet Azimli’nin vereceği duyurulan dersi, Prof. Azimli’nin rahatsız olması sebebiyle Yrd. Doç. Dr. Fethullah Zengin verdi.

Gençler dünyayı değiştirir

Risaletin Başlaması ile İslamiyet’i ilk kabul edenleri anlatan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zengin, “İlk çocuk Müslüman Hz. Ali, ilk yetişkin erkek Müslüman Hz. Ebubekir, ilk kadın Müslüman da Hz. Hatice’dir” dedi.

Sonrasında İslamiyet’i kabul edenlerin çoğunluğunun da genç yaşta kişiler olduğuna işaret eden Zengin, “Talha bin Ubeydullah’ın 14 ile 18 yaş aralığındayken Müslüman olduğu kaydedilir. Hz. Esma, 17 yaşındayken Müslüman oluyor. Habbap bin Eret, 17 yaşındayken, Abdullah bin Mesut 16 yaşında çok genç insanlar. Bir makalede; bütün dünyada, dünyayı değiştirenlerin gençler olduğu yazılıydı. Gerçekten de o ilk Müslümanlar, Müslüman Gençler dünyayı değiştirdiler” ifadelerini kullandı.

15 günlük periyotlarla Cumartesi günleri Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salon’da saat 19.30’da gerçekleştirilen ve 17 ders olarak işlenecek Siyer Dersleri programı çerçevesinde 9’uncu ders, 28 Ocak’ta Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma tarafından verilecek.

Bülten