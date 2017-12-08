9 Puan Cumartesi Maçlarından

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde Cumartesi günü oynadığı 7 karşılaşmada 9 puan topladı.

Sarı kırmızılılar, Süper Ligde geride kalan 14 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 16 puan topladı. Malatya ekibi, 16 puanın 9’unu Cumartesi günü oynadığı karşılaşmalarda elde etti.

CUMARTESİ 9, PAZAR 7 PUAN

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 14 haftada 7 karşılaşmayı Cumartesi, 6 karşılaşmayı Pazar, 1 karşılaşmayı ise Pazartesi günü oynadı.

Cumartesi günü oynadığı karşılaşmalarda 9, Pazar günü oynadığı karşılaşmalarda ise 7 puan toplayan sarı kırmızılılar, Pazartesi günü oynadığı tek karşılaşmayı kaybetti.

Evkur Yeni Malatyaspor, Cumartesi günleri oynadığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2’de mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, Pazar günü oynadığı karşılaşmalarda ise 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Malatya ekibi, Cumartesi günü oynadığı Trabzonspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını 1-0’lık skorlarla kazandı. Sarı kırmızılılar, Cumartesi maçlarında Antalyaspor, Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor ile berabere kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor, Cumartesi günü oynadığı Demir Grup Sivasspor ve Bursaspor karşılaşmalarını ise kaybetti.

SARI KIRMIZILILAR EVİNDE SEKİZİNCİ MAÇINA ÇIKIYOR

Evkur Yeni Malatyaspor, 9 Aralık Cumartesi günü 14.00’da İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmayla Süper Lig’de sekizinci iç saha maçına çıkmış olacak.

Malatya ekibi, Süper Lig’de geride kalan 14 haftada oynadığı 7 iç saha karşılaşmasında 9 puan toplayabildi. Sarı kırmızılılar, iç sahada Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor’dan sonra en az puan toplayan takım olarak dikkat çekiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, 7 iç saha karşılaşmasında sadece 2 kez galip gelirken, 3 maçta berabere kaldı, 2 karşılaşmayı ise kaybetti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi