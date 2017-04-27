Abartı Egzozlara Ceza Kesildi
Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, abartı egzoz tespit edilen 35 araca ceza kesildi.
Emniyet müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İlimiz genelinde 16-25/04/2017 tarihleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan denetimlerde; 767 motosiklet kontrol edilmiş 26 sürücü ve araç sahibine toplam 34 adet ceza maddesi karşılığı 16798 TL, Gürültü kirliliği yaptığı tespit edilen (Abartı Egzoz) 35 araç hakkında 6485 TL ceza işlem uygulanmıştır.Ayrıca 17.04.2017 tarihinde İnönü Caddesi üzerinde yapılan Trafik denetimleri sırasında durdurulan bir motosiklet sürücüsünün yapılan sorgulamasında Şahsın “Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan (hükümlü) arandığı tespit edildiğinden şahıs hakkında gerekli işlem yapılmak üzere ilgili birime teslim edilmiştir.”Bülten
Sayın Vali ve emniyet müdürü bu tür uygulamaların sıklıkla yapılmasını ve 35-40 yaşındaki araçların muayene , sigorta ve egzoz dan kaynaklı GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ‘nin sürekli denetlenmesi gerekiyor.18-20 yaşındaki gençlerin sürdüğü bu araçlar herkesi rahatsız ediyor.Bu içinden geçtiğimiz siyasi ve ekonomik sıkıntılardan dolayı çok önemli.Çok göç alan ve şehir kültürüne uzak olanların bu yolla uyumu sağlanmış olur.Bir de kamyon ve minibüsçülerin HAVALI KORNA gürültüsüne bir çare bulunmalı.Hastahane ve Okul demeden korna çalınıyor.Çok teşkkür ederim emeği geçenlere…saygılar..