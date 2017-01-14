ABB’de Hırsız Şoku

Anadolu Basın Birliği Malatya Şubesine 8 ve 10 Ocak tarihlerinde iki kez hırsız girdi. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği hırsız elindeki silahla, dernekteki laptop, kamera, fotoğraf makinesi ve plazma televizyonu çaldı.

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, üst üste hırsızlık olayıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, “Arkadaşlarımız Pazar sabahı balkon kapısının açık olduğunu görüyorlar. Malzemeleri kömürlerin içerisinde bulduk, emniyet güçlerimiz gelip parmak izi aldılar. Malzemeleri o gece bir komşumuza bıraktık ve Pazartesi günü malzemeleri geri derneğe getirdik. Salı günü sabah geldiğimizde kapı açıktı. Televizyon yoktu, kameralar tahrip edilmişti. Laptoplarımız, fotoğraf makinesi, kamera, kayıt cihazlarımızın olmadığını gördük” dedi.

“FACEBOOK HESABINI ELE GEÇİRİP, DOLANDIRICILIK YAPTILAR”

Anadolu Basın Birliği Malatya Şubesi’nde gerçekleştirilen hırsızlık olayında bilgisayarı çalınan basın mensubu Kazım Erayabakan, facebook hesabının ele geçirilmesiyle ikinci bir şok yaşadı.

Dolandırıcılar tarafından facebook hesabının ele geçirildiğini ifade eden Erayabakan, “Facebook hesabım üzerinden tanıdıklarımdan para istemişler. Birkaç arkadaş adıma para yatırmış. Bundan dolayı bir rahatsızlık yaşadım. Savcılığa suç duyurunda bulundum” dedi.

Yaşadığı olaylar sonrası konuşma yetisini büyük oranda kaybeden Erayabakan, dolandırıcıların hesabından para talebi üzerine birkaç arkadaşının kendilerine verilen hesaba para yatırdıklarını kaydetti.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com