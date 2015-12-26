ABD Askeri Suçsuzmuş!..

ABD ordusunun yaptığı soruşturma neticesinde, ABDnin kasım ayında Felluceye düzenlediği büyük saldırı sırasında bir camide silahsız üç direnişçiyi katleden Amerikan askerinin suçsuz bulunduğu bildirildi.

Amerikan NBC televizyonunda yer alan habere göre, NBC televizyonu tarafından görüntüleri de yayınlanan katliamı gerçekleştiren Amerikan askerinin olayı soruşturan General John Sattler tarafından suçsuz bulunduğu kaydedildi. Haberde, General Sattlerin söz konusu askerin olayda nefsi müdafaa yaptığını ileri sürerek herhangi bir suçlamada bulunmadığı bildirildi.

Fellucedeki sokak çatışmaları sırasında Amerikan askerleri bir camiye girmiş ve camide daha önceden yaralanmış dört direnişçiyi bulmuşlardı. Bu silahsız direnişçilerden üçü bir Amerikan askeri tarafından açılan ateşle öldürülmüştü.

General Sattlerin yaptığı soruşturma neticesinde, Amerikan askerinin camideki yaralı direnişçilerin bubi tuzağı kurma ihtimalinden korktuğu için hayati tehlike endişesiyle ateş açtığını ve bunun bir nefsi müdafaa olduğu sonucuna vardığı kaydedildi.

Bu arada, camide bulunan yaralı dördüncü direnişçiyi öldüren bir diğer Amerikan askeri konusundaki soruşturmanın ise hala devam ettiği belirtiliyor. Haberde, Amerikan askeri makamlarının Iraktaki camilerin direnişçiler tarafından cephanelik olarak kullanıldığına inandıkları da ifade edildi.