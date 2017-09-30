ABD’de Göçmen Avı

ABD’de ülke genelinde kaçak göçmenlere karşı düzenlenen operasyonlarda 42 ülkeden 498 kişinin gözaltına alınarak tutuklandığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yasadışı göçmenlere yönelik yaptırımlar kapsamında suça bulaşmış, gasp, hırsızlık, uyuşturucu, ateşli silah bulundurmak ve yaralama suçlarına karışmış göçmenlerin yaşadıkları adreslere baskınların düzenlendiği belirtildi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafazası (ICE) yetkilileri, “Güvenli Kent Operasyonu” kapsamında, ABD’li göçmenlik yasalarını ihlal eden, yabancı kişilere ceza mahkumiyeti, ceza davası açılan, bilinen çete üyelerine, sınır dışı edilmiş ve tekrardan ABD’ye giren kişilere yönelik baskınlar düzenlendiğini belirtti.

ICE, kimsesiz olarak ebeveynleri tarafından yasadışı olarak çocukken ülkeye getirilen insanların sınır dışı edilmesini sağlayan “Ertelenen Eylem Planı” DACA kapsamında kayıtlı olan hiç kimsenin operasyonda hedef alınmadığını açıkladı. Ülke genelinde yapılan operasyonda 498 kişiden 107 kişinin Philadelphia’da tutuklandığını, diğer baskınların ise Los Angeles, Santa Clara, Baltimore, Cook County, Illinois, Denver, New York, Portland, Oregon, Washington DC ve Massachusetts’te gerçekleştirildiği bildirildi. ICE, operasyonda tutuklanan 498 kişinin 42 değişik ülke vatandaşı oldukları, 312’sinin arandığını ve ceza mahkumiyetinin bulunduğunu açıkladı.

Philadelphia, iha