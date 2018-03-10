Acı Şalgamı İçirdi.. “Artık Fernandao Düşünsün!”

Süper Lig’de aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Fenerbahçe karşılaşması öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

Süper Lig’de 24 hafta sonunda 34 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 25.haftasında yarın sahasında şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe’yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Gündüzbey’de bulunan Su Sesi tarafından teknik heyet ve futbolculara moral yemeği verildi. Yemek davetine kulüp başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Erol Bulut, yardımcılıları, futbolcular ve basın mensupları katıldı.

İşletmenin yetkililerinden Ahmet Polat Kaya, “Fenerbahçe maçı öncesi çok kritik bir virajda olan Yeni Malatyaspor’umuzu ağırlamaktan büyük mutluluk, onur, gurur duyduk. Başta Erol hocam olmak üzere takımdaki bütün futbolcular bizlere sporu, futbolu yeniden sevdirdi. Bundan sonrada tesislerimizin kapısı sonuna kadar takımımıza açık” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut ise Fenerbahçe karşılaşması öncesi güzel bir moral yemeğinde bir araya geldiklerini ifade etti.

Bulut, takıma moral vermesi açısından güzel bir davette bir araya geldiklerini söyledi.

DORİA ACILI ŞALGAM İÇİNCE…

Adanalı olan defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, takıma devre arasında katılan stoper Doria’ya acılı şalgam ikram etti.

Acılı şalgamı içtikten bir süre sonra bağıran Doria, teknik heyet ve arkadaşlarını güldürdü. Sadık Çiftpınar, “Doria’ya acılı şalgam içirdik, kendisine geldi. Toparlanamadı daha. Çok acı değil ama ona acı geldi. Maçta faydalarını görecektir. Artık Fernandao düşünsün” dedi.

Gilberto Oliveira Souza Junior, Brezilyalı vatandaşının yaşadığı şok sonrası acılı şalgam içmeyeceğini arkadaşlarına söyledi.

Davetin sonunda Evkur Yeni Malatyaspor’un ilk 11’inin yer aldığı pastanın kesimi gerçekleştirildi.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, elleriyle teknik direktör Erol Bulut ve defans oyuncusu Sadık Çiftpınar’a pasta ikram etti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com