“Adalet Mekanizmamız İşler Durumda”

AP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta’yı ziyaret etti. Şahin, “Malatya’ya yeni bir adalet sarayının kazandırılması konusunda ve 2018 yatırım programına alınması için çaba harcadıklarını” vurguladı.

Malatya Adliyesi’nde Cumhuriyet Başsavcılığına gerçekleşen ziyarette, Milletvekili Şahin’e, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, AAKP Yeşilyurt ilçe Başkanı Muhammed Emin Yücekaya eşlik etti.

“BİLGİ VE BİRİKİMİ İLE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK”

Şahin, Başsavcı Usta’nın Malatyalı olması ve Malatya’yı iyi bilmesi ile Malatya’ya önemli çalışmalar katacağını ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

“Sayın başsavcımıza, hayırlı olsun demek amacı ile il başkanımız ve Yeşilyurt ilçe başkanımız ile birlikte ziyarete geldik. Adliye, bizim için önem arz eden kurumların içerisinde, güç ne kadar adil olursa, adalette ne kadar güçlü olursa ülkenin de akıbeti hayırlı olur. İnşallah bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar, adalet teşkilatımız belki bundan bir önceki dönem içerisinde, birçok badirelerden geçti maalesef malumunuz, 15 Temmuz‘daki yapılanmanın çok ciddi sıkıntılarını ve bedellerini, adliye kurumu olarak gerçekten ödedik. Geçmiş insan gücümüze odaklı birçok hileli çalışmalar var iken, hamdolsun bunların da üstesinden gelen bir adalet mekanizmamız işler durumda, o yaraların en iyi onarıldığı bir dönemdeyiz.

Malatya’mız özellikle doğunun batısı, batınında doğusunda yer alan coğrafik konum olarak önder illerden bir tanesi. Buraya hamdolsun bugüne kadar, terör belası çokta bulaşmadı, inşallah Rabbim bulaştırmaz. Temelinde Malatya’da duyarlı olan kurumlarımızla beraber, Malatyalı insanımızın da, sağ duyusu neticesinde o gibi sıkıntılar yaşanmadı. Bundan sonraki süreçte de ben eminim bununla ilgili Malatya Başsavcımız, Malatya’nın bir evladı, Malatya’mızı iyi bilen bir arkadaşımız, ben eminim bu konuda Malatya’nın sorunlarını yakinen takip etmiştir. Bilgi ve birikimi ile meslekteki tecrübesi ile eminim, adalet mekanizmasına da daha değerli katkıları sunacağını düşünüyorum. Bizler de, siyasiler olarak elimizden geldiğince bütün kurumlarda olduğu gibi, adalet teşkilatımız da üzerimize her ne düşen olursa yapmaya hazırız.”

HEDEF 2018 YATIRIM PROGRAMINA ALDIRMAK

Malatya’ya yeni adalet sarayının kazandırılması konusunu değerlendiren Şahin, 2018 yatırım programına alınması için çalışma içerisinde olduklarının vurgusunu yaparak, “Malatya’mızın büyükşehir olduktan sonra, Malatya’ya yakışır, ihtiyaca cevap verecek vasıflara haiz, İnşallah yeni bir adalet binamızı, adalet sarayımızın temelini atarız, önümüzdeki 2018 yılı sürecinde. Sayın kalkınma Bakanımızın önünde, İnşallah 2018 programına aldırırsak, Malatya’ya sizin döneminizde en azından bu çalışmaları yapma noktasındayız.”dedi.

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