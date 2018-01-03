Malatya’da görülmekte olan Darbe Girişimi davasını izleyen AKP Genel Başkan Yardımcıları Ravza Kavakçı Kan ile Öznur Çalık, duruşmaya verilen aranın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ravza Kavakçı Kan, “Bu davada 76 sanık var, 6 tane de general olmak kaydıyla. Malatya bizim için çok kıymetli, merhum Cumhurbaşkanımız Özal olmak üzere çok kıymetli siyasetçilere ve ülkemizde önemli isimlere ev sahipliği yapmış bir ilimiz. O gün 15 Temmuz darbe girişiminde de Malatya dimdik Cumhurbaşkanının arkasında durmuş ve en temel insan hakkı olan 80 milyonluk ülkemizin hayat hakkına ve buraya Türkiye’ye ümit bağlamış insanların hayat hakkına yapılmış olan darbe girişimine karşı dimdik durmuştur. Tabi mahkemeler devam ediyor. Biz yakından bu mahkemeleri hem AK Parti olarak hem Teşkilatlarımız olarak hem sivil toplum hem de vatandaşlarımızla beraber bu mahkemeleri yakından takip ediyoruz. Adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekliyoruz. Savunmalar yapılıyor ve Ümit ediyoruz ki mahkeme en kısa zamanda bütün faillerin hesap vereceği şekilde kararlarını verecektir.” ifadelerini kaydetti.

-KIYAFET TARZLARI BİZİ RAHATSIZ ETMİŞTİR”

Çalık; “Allah bir kez daha bu ülkeye 15 Temmuzları yaşatmasın, bu darbe girişiminde bulunanları başta milletimiz adına lanetliyoruz. Bu darbe girişiminde bulunanların hepsinin tek tek yargılanması için davaları biz de hem AK Parti genel merkezinden AK Parti Genel Başkan Yardımcıları olarak hem AK Partideki bütün teşkilatlarımız ve İl Başkanlarımız başta olmak üzere teşkilat mensuplarımız, vatandaşlarımız ve sivil toplum örgütlerimiz tüm illerdeki davaları yakinen takip ediyoruz. Adaletin şaşmayacağına inancımız tamdır. Malatya’da Ağır Cezada şuan 76 sanığın ve en üst düzeydeki 6 tane generalin yargılandığı dava; Malatya’daki 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üssü davalarıdır. 15 Temmuz gecesini burada geçiren ve ilk haberi alan kişilerden biri olarak ben öncelikle bütün Malatyalı hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Tek tip elbise ve darbe girişimcilerine karşı koyan sivillere yönelik kararname hakkında ise Çalık şunları söyledi:

“Son çıkardığımız Kanun Hükmündeki Kararnamede birincisi özellikle mahkûmların tek tip kıyafet giymesi konusunda. Şimdi sizde içerde gördünüz, renkli kıyafetlerle içeriye giriş ve çıkışlardaki kıyafet tarzları dahil olmak üzere bunlar bizleri rahatsız etmiştir. Bu konuda Adalet Bakanlığımızın almış olduğu karar ve Kanun Hükmündeki Kararında yayınlanması da hassaten çok önemlidir. Tek tip kıyafet uygulaması bu anlamda görüntüyü özellikle sanıkların ortaya koymuş olduğu tavrı bir nebze de olsa aşağı çekmek adına önemli bir adımdır. İkincisi Kanun Hükmündeki Kararnamede çok önemli bir maddeyi çıkardık. En önemli gerekçemiz 15 Temmuz gecesinde ve 16 Temmuz sabahında milli iradeye sahip çıkan ve vatanının, bayrağının ve ezanının savunmasında olan kahraman vatandaşlarımızın hakkını ve hukukunu korumak adına Kanun Hükmündeki Kararnameyi suiistimal edecek cümleler kullanan başta Ana Muhalefet Lideri olmak üzere hepsini şiddetle kınıyorum. En önemli gerekçe şudur; burada muğlaklık yoktur. Muğlaklık varsa bu onların beyinlerinde ve zihinlerindedir.”

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com