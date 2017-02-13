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Malatya Haber -

Adı Düzyol Ama..

Adı Düzyol Ama..
  • 13.02.2017
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Battalgazi Belediyesi, ilçenin muhtelif bölgelerinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Battalgazi ilçesine bağlı Düzyol Mahallesi’nde (köyünde) yol genişletme ve stabilize çalışmaları yapılıyor.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Battalgazi ilçesine bağlı Düzyol Mahallesi’nin, engebeli ve virajlı yolunun genişletme ve stabilize çalışmaları sürdürülüyor. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Mahalle sakinlerinden Naci Menteş, bu güne kadar böyle bir hizmet almadıklarını belirterek, “1971 yılından beri buradayım. Bu zamana kadar böyle bir çalışma daha önce görmedik. Yollarımız açıldı. Bu çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

Düzyol Mahalle Muhtarı Aziz Alahan, “Köyümüzde 2-3 kilometrelik yol çalışması yapılacak. Bu çalışmalar içinde yol genişletme çalışmaları da yapılacak. Yol sıkıştırma çalışmaları yapılacak. Battalgazi Belediyesi’nin çalışmaları başladı. Sıkıştırma çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarının da bir an önce yapılmasının beklentisindeyiz. Asfaltlama da yapılırsa mahallemiz oldukça güzel hizmetler alacaktır. Battalgazi Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar biterse vatandaşlarımızın memnuniyeti daha da artacaktır. Temizlik yönünden belediyemizden memnunuz. Dediğim gibi sıkıştırma çalışmaları başladı. İnşallah yollarımıza asfalt serimi de yapılırsa sorunumuz kalmayacak.” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com

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