Adliyeye Sevk..

Polis tarafından Çarşamba günü bir yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan İnönü Üniversitesi Daire Başkanı, 4 mühendis ve mimar ile İstanbul’dan getirilen 1 kişi olmak üzere toplam 6 şüphelinin 19 Şubat Cuma günü öğleden önce adliyeye çıkarılmaları bekleniyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bir süre önce başlatılan ve İzmir ayağında 9 kişinin gözaltına alındığı bir yolsuzluk operasyonunun Malatya ayağında, Çarşamba günü öğleden sonra İnönü Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı’na Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince baskın düzenledi. Polis, burada daire başkanı olan İnşaat Mühendisi Fatih D. ile mimar Y.Ö., ayrıca makine mühendisleri A.A., K.Ö. ve O.Ç.’nin yanı sıra İstanbul’dan da M.Y. adlı bir kişiyi gözaltına almıştı.

İzmir “özel yetkili” Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2007- 2009 yılları arasındaki dönemle ilgili “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak, Görevi Kötüye Kullanmak, Kamu Zararına Yolaçmak, Haksız Kazanç Sağlamak” iddiasıyla sürdürdüğü soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan 6 kişinin, polisteki sorgularının tamamlanmasından sonra Cuma sabah saatlerinde adliyeye verileceği öğrenildi.