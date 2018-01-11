“AFAD Dilekçeleri Almıyor!”
- Taşeron işçilerinin kadroya geçişi için başvurular 11 Ocak’ta sona erecek ama, iddiaya göre AFAD tarafından işçilerin başvuru dilekçeleri alınmıyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçici barınma merkezlerinde çalışan 8 bin 700 taşeron işçinin kadroya alınmasının AFAD tarafından engellendiğini belirterek “3,5 Milyon Suriyeliyi ağırlayan devlet, onlara hizmet veren işçileri yok sayıyor” dedi.
696 Sayılı KHK İle taşerona kadro düzenlemesinin yarattığı sorunlar artarak devam ettiği, binlerce taşeron işçi çalıştıkları kurum veya yapılan sözleşmeler nedeniyle kadro dışı bırakılırken, AFAD Geçici Barınma Merkezlerinde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmaları yine çalıştıkları kurum olan AFAD tarafından engellendiği öne sürüldü.
‘SİZİ ÇALIŞTIRIRIM AMA SİZİ TANIMAM’ DİYORLAR
Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, “3,5 Milyon Suriyeliye kol kanat geren devlet, o Suriyelileri koruyan, konakladıkları kampları temizleyen 8 bin 700 taşeron işçisine sırtını dönüyor.AFAD tarafından ipe un seriyor.Taşeron işçiler için kendilerinin değil kaymakamlıkların sözleşme imzaladığını iddia ediyor. İşveren olmadığı için de bu kişilere kadro düzenlemesi işlemini kendilerinin yapamayacağını söylüyorlar.Yani AFAD “Ben sizi barınma merkezlerinde çalıştırırım ama sizi tanımam. Kiminle sözleşme yaptıysanız sizin işvereniz o kurumdur.Gidip orada işinizi halledin.”diyor.Kamu kurumlarında böyle bir anlayış olmaz,olmamalıdır.”dedi.
İŞÇİNİN ÖDEMESİ,SSK PRİMLERİ AFAD ACİL HARCAMA BÜTÇESİNDEN ÖDENDİ
Ağbaba, AFAD’ın gerçekleri gizlediğini belirterek “Kamplar halen göç idaresine devredilmemiştir. Kamplar AFAD yönetimindedir. Bugüne kadar imzalanan sözleşmelerin altında AFAD idaresinin ismi yok mudur? Sözleşmeler AFAD idaresi ve yükleniciler arasında imzalanmamış mıdır? Bugüne kadar işçilerin ödemeleri, SSK primleri, AFAD Acil Harcama bütçesinden karşılanmamış mıdır? AFAD ne kadar benim personelim değil dese de gerçekler hiç de onların söylediği gibi değil. Türkiye genelinde 8 bin 700 emekçi kadro hayali kurarken, AFAD’ın inkarcı politikası yüzünden ortada kaldı.8 bin 700 kişinin ekmeği ile oynanmasına izin vermeyeceğiz.İşçilerin başvuru dilekçeleri alınmalı, değerlendirme yapılacaksa daha sonra yapılmalıdır. Yarın başvuru sona erdiğinde neden dilekçe vermediniz denirse bunun sorumlusu kim olacaktır? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu’nu emekçilerin sorununu çözmeye davet ediyorum” dedi.
Bülten
Burda Sayın AĞBABA’^ya Teşekkür Edeim Böyle Bir Durumu Gündeme Getirmiş İnşallah Buralarda Çalışan Kardeşlerimizde Hakettiği Kadroyu Alırlar Balerinden Neyi Eksik 7/24 Suriyeliye Hizmet Veren Kardeşlerimin
Onlar konuşur Ak parti yapar bunu unutmayalım
Sayın il başkanımızın o gürüşmesinde bende vardım hatta il başkanımın yanındaydım başkanım elimiZden geleni yapacağız dedi ve yaptılar Adıyamanlı Ramazan sen kimsin bilmiyorum ama yanlış ifadeler kullanıyorsun bilği kirliliği yapıyorsun eğer kamp çalışanıysan başvurun kabul edildi başka biri isen bilemem sayın genel başkanımız öznur Çalık vekilimiz ve ak parti teşkilatı elinden geleni yaptı ve Hale’nde yapıyor Ankara’daki çalışmalardan demek ki hiç bilğin yok bir daha bilmediğin bir konu halkında yorum yanlış yapma
Vekilimize helal olsun tebrikler güzel bir konuya değinmiş inşallah afaddaki bu sıkıntinin takipçisi olur her daim
Hakan başkanımız malatya için her zaman elinden geleni yapmıştır ve yapar bilği kirliliği yapmayın sayın il başkanımız elinden geleni yaptı sayın vekilimiz elinden geleni yaptı ve sonucunu gördünüz olumlu sonuç bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın sayın başkanım Allah yar ve yardımcınız olsun
Malatya afad bu konuda hiç alakası Yok çünkü afad başkanlık ne derse onlar onu uygular ama sonuçta sayın kurum yetkilileri elinden geleni yaptı ve sonuçta olumlu bir sonuç aldılar herkesten Allah razı olsun
Veli bey Emekçinin hakkını savunuyorsun ya kendi adıma sandıkta senin temsil ettiğin partiye oy verecem namus sözü.Afad çalışanları hakan kahtalı’nın yanına gidiyor dertlerini söylüyorlar ne dese iyi kafama vurun beni öldürün yapacağım bir şey yok diyor.Öznur çalık’a dosya veriliyor tık yok.Reisin haberi olursa bunlar nereye kaçacak
AFAD İl Müdürlüğü KPSS ile memur alımı yapılmıyor diyor, hem de taşeronu kadroya almıyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Çalışanların oralara nasıl girdiği anlaşıldı. AFAD İl Müdürlüğü bir an evvel personel planlanmasını yapmalı. Alımları illaki yapmalı, AFAD Başkanlığı’na ihtiyaç personel talep formları göndermeli, taşeron haklarına bir kurum olarak sahip çıkmalı. Yoksa bürokratik olarak çok çetin bir durumda kalacaktır. Personel çalıştırmanın ve haklarının korunması ile ilgili bir düzenlemeye gitmeyen AFAD yönetimi yoksa çok manşet olur. Bu haberi kesinlikle millet olarak destekliyoruz. Bir AKP’li olarak sayın Ağbaba’yı bu konuda destekliyorum. Yüreğine sağlık olsun milletvekilim.