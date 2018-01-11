“AFAD Dilekçeleri Almıyor!”

Taşeron işçilerinin kadroya geçişi için başvurular 11 Ocak’ta sona erecek ama, iddiaya göre AFAD tarafından işçilerin başvuru dilekçeleri alınmıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçici barınma merkezlerinde çalışan 8 bin 700 taşeron işçinin kadroya alınmasının AFAD tarafından engellendiğini belirterek “3,5 Milyon Suriyeliyi ağırlayan devlet, onlara hizmet veren işçileri yok sayıyor” dedi.

696 Sayılı KHK İle taşerona kadro düzenlemesinin yarattığı sorunlar artarak devam ettiği, binlerce taşeron işçi çalıştıkları kurum veya yapılan sözleşmeler nedeniyle kadro dışı bırakılırken, AFAD Geçici Barınma Merkezlerinde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmaları yine çalıştıkları kurum olan AFAD tarafından engellendiği öne sürüldü.

‘SİZİ ÇALIŞTIRIRIM AMA SİZİ TANIMAM’ DİYORLAR

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, “3,5 Milyon Suriyeliye kol kanat geren devlet, o Suriyelileri koruyan, konakladıkları kampları temizleyen 8 bin 700 taşeron işçisine sırtını dönüyor.AFAD tarafından ipe un seriyor.Taşeron işçiler için kendilerinin değil kaymakamlıkların sözleşme imzaladığını iddia ediyor. İşveren olmadığı için de bu kişilere kadro düzenlemesi işlemini kendilerinin yapamayacağını söylüyorlar.Yani AFAD “Ben sizi barınma merkezlerinde çalıştırırım ama sizi tanımam. Kiminle sözleşme yaptıysanız sizin işvereniz o kurumdur.Gidip orada işinizi halledin.”diyor.Kamu kurumlarında böyle bir anlayış olmaz,olmamalıdır.”dedi.

İŞÇİNİN ÖDEMESİ,SSK PRİMLERİ AFAD ACİL HARCAMA BÜTÇESİNDEN ÖDENDİ

Ağbaba, AFAD’ın gerçekleri gizlediğini belirterek “Kamplar halen göç idaresine devredilmemiştir. Kamplar AFAD yönetimindedir. Bugüne kadar imzalanan sözleşmelerin altında AFAD idaresinin ismi yok mudur? Sözleşmeler AFAD idaresi ve yükleniciler arasında imzalanmamış mıdır? Bugüne kadar işçilerin ödemeleri, SSK primleri, AFAD Acil Harcama bütçesinden karşılanmamış mıdır? AFAD ne kadar benim personelim değil dese de gerçekler hiç de onların söylediği gibi değil. Türkiye genelinde 8 bin 700 emekçi kadro hayali kurarken, AFAD’ın inkarcı politikası yüzünden ortada kaldı.8 bin 700 kişinin ekmeği ile oynanmasına izin vermeyeceğiz.İşçilerin başvuru dilekçeleri alınmalı, değerlendirme yapılacaksa daha sonra yapılmalıdır. Yarın başvuru sona erdiğinde neden dilekçe vermediniz denirse bunun sorumlusu kim olacaktır? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu’nu emekçilerin sorununu çözmeye davet ediyorum” dedi.

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