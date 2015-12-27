Ağabey Erkoç Toprağa Verildi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç’un ağabeyi Yusuf Erkoç, toprağa verildi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi görünken hayatını kaybeden Yusuf Erkoç’un (70) cenaze namazı, Cuma Namazı sonrasında Battalgazi İlçesi Ulu Camii’nde kılındı. Yusuf Erkoç’un cenazesi ilçedeki Kara Baba Mezarlığında toprağa verildi. Yusuf Erkoç ile birlikte Mehmet Ertan’ın da cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına; Vali Vasip Şahin, Battalgazi Kaymakamı Asalet Karabulut, AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Belediye Başkan Yardımcıları Ertan Mumcu ve İsmail Nacar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Kavuk, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, AKP İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç.Dr. Şinasi Kazancıoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin, Malatya Aktif İşadamları Derneği (MAKİAD) başkanı Suat Sarın, bazı daire müdürleri, TSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, bazı belediye başkan adayları, Erkoç ailesi, oda, dernek, sendika, bazı parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayici ve iş adamları ve kalabalık topluluk katıldı.

Taziye yerinin ise Battalgazi İlçesi Toptaş Mahallesi Gazi İlkokulu arkası olduğu bildirildi.