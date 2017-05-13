Ağbaba, “Fuarcılığı Özür Dilemeye Davet Ediyoruz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “‘Hayır’ın kıymetini, değerini biliyoruz. Yüzde 50’yi aşan hayırın sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait olmadığının da bilincindeyiz. Bundan sonra bizim görevimiz hayırları azaltmak değil, hayırları artırmaktır” dedi.

Ağbaba, 16 Nisan’da gerçekleştirilen referandumun orantısız kampanyayla gerçekleştirildiğini savunarak, “Devletin bütün olanaklarını arkasına almış bir ‘evet’i anlatanlar ve hiç elinde imkan olmayan ‘hayır’ı anlatanlar vardı. İki boksör ringe çıkıyor. Birinin elleri arkadan bağlı, ayağında zincirler, gözleri bağlı karşıda da kendisinin 2-3 katı, her türlü olanak verilmiş ve hakemi yanına almış bir boksör, bu maçın sonucu berabere bitti. Elleri arkadan, gözleri ve ayakları bağlı boksör bu maçı kazandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a, Yeşilyurt Belediyesi’ne, Battalgazi Belediyesi’ne ve diğer belediyelere söylüyorum; bizim cebimizdeki vergilerden ‘evet’ propagandası yaptılar” iddialarında bulundu.

Ağbaba, Türkiye’de her renkten ‘hayır’ olduğunu ifade ederek, “Sağcı solcu herkes demokrasi de buluştu. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. ‘Hayır’ın kıymetini, değerini biliyoruz. Yüzde 50’yi aşan hayırın sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait olmadığının da bilincindeyiz. Bundan sonra bizim görevimiz hayırları azaltmak değil, hayırları artırmaktır. Önümüzdeki dönemde hayırı artıracağız. Evet veren arkadaşlarımızı da yanımıza alacağız. Hayır’ı dağıtmayacağız” dedi.

Olağan genel kurultaydan güçlenerek çıkacaklarını kaydeden Ağbaba, şunları söyledi: “Son dönemde parti içerisinde bir kavga varmış görüntüsü var. Maalesef zaman zaman bazen bizden kaynaklı, bazen farklı basından kaynaklı bir olaylar varmış gibi gösteriliyor. Havuz medyası sanki Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir kavga varmış biri yazıyor. Her gün bir gazeteye baktığınız zaman sanki partide herkes birbirini yiyormuş gibi gözüküyor. Öyle bir şey yok. Partide herkes düşüncelerini özgürce ifade ediyor. Parti bir bütün içerisinde olağan kurultaya hazırlığını yapıyor. Olağan genel kurultayımızı yapacağız, buradan güçlenerek çıkacağız. Bizimle ilgili çeşitli iddialar var, onlara asla inanmayın. Genel başkanımızın başarılı bir kampanya yaptığını düşünüyoruz. Genel başkanımız her türlü baskıya ve tahrike rağmen üslubunu bozmadan, hayırın birleşmesinde önemli katkıda bulunmuştur. Önemli bir iş başarmıştır. Bu hayır da genel başkanımızın emeği de, katkısı da çoktur. Hem olağan kurultay sürecinde hem de önümüzdeki dönemde Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde, önderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi’nde milletvekilli olarak politika yapmaya devam edeceğimizi herkesin bilmesini altını çizerek istiyoruz. Zaman zaman farklı düşünceler olabilir, zaman zaman genel başkanla farklı düşünebiliriz ama biz bu dönem partinin ve Türkiye’nin geleceğinin Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde, önderliğinde başarıya ulaşacağına inanıyoruz.”

Ağbaba, ABD’nin YPG’ye ağır silah verme kararına ilişkin, “Cumhurbaşkanı yurtdışına gitti, giderken de ‘Trump’la virgülü konuşmayacağız, noktayı konuşacağız” dedi. Nokta, virgül değil ünlemi konuşacaksın. Bir haftadan beri MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Sözcüsü Amerika’ya turistik seyahat yapıyorlar. Eğer çalışma programı yapmış olsalardı, Türkiye’nin hükümetinin şiddetle ‘terör örgütü’, ‘PKK’dan hiçbir farkı yok’ dediği YPG’ye ağır silahlar verilmesine mani olabilirlerdi. İkinci bir Kardak ile karşı karşıyayız. Türk askerleriyle çatışan, AKP’nin en büyük olarak gördüğü, düşman olarak gördüğü YPG’ye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) resmi olarak ağır silahlar vereceğini ilan etti. Nokta koymak yok, ünlem. Türkiye’nin düştüğü durum budur” değerlendirmesinde bulundu.

6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarına bu yıl katılacaklarını ifade eden Ağbaba, şunları söyledi: “Malum bir kitap fuarı var. Bizimde etkinliğimiz var. Geçtiğimiz yıl kitap fuarını protesto etmiştik. Bir dini yayınlar fuarı gibi yapmışlardı. Şimdi de ona benzer ama birkaç tane çok değerli insanı çağırdıkları için bizde katılacağız. Ama geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ayağa kaldıran bir olay yaşadık. Bu ülkenin kurucusu, Türkiye’nin kurucusu, bu toprakların yetiştirmiş olduğu en büyük devrimci, en büyük devlet adamı, bizim ülkemizin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili akla hayale gelmeyecek iftira ve küfürlerde bulunuldu. Bu küfrü komşu komşuya etse kan akar. Bu hakaretleri insanlar yolda yürürken birine söylese kavga çıkar. O yayın yapan televizyona reklam verenlere, o insanları kanal kanal gezdirenlere de, o insanları kitap fuarında baş konuk olarak ağırlayanlara da söylüyoruz; Mustafa Kemal Atatürk sizin iftiralarınızla kirlenecek birisi değildir. Maalesef Malatya Büyükşehir Belediyesi İnönü’ye hakaret eden birilerini getirip, kitap fuarında onur konuğu yapıyor. Fuarcılığı özür dilemeye davet ediyoruz.”

Basın toplantısına CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile eski siyasetçi ve yazar Onur Öymen’de katıldı.

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com