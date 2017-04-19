Ağılyazı’ya Kanalizasyon Şebekesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Malatya genelinde, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Darende İlçesi Ağılyazı Mahallesi’ne 6 bin 700 metre kanalizasyon hattı,146 adet muayene bacası ve 80 adet parsel bacası bağlantı çalışması yapılıyor.

Muhtar Mehmet SALBAŞ: Çalışmalardan memnunuz

Darende ilçesi Ağılyazı Mahalle Muhatarı Mehmet Salbaş yapılan hizmetlerden mutluluk duyduklarını ifade ederek, Malatya’nın Büyükşehir olmasıyla birlikte hizmetlerin daha çabuk geldiğini söyledi. Muhtar Salbaş “Yıllardır, mahallemizin kanalizasyon sorunu vardı. Gerekli incelemelerin ardından çalışmalar hemen başladı. Çalışmalardan memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ahmet Çakır başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz Dr. Özgür Özdemir ve ekibine mahallelim adına teşekkür ediyorum”diye konuştu.

Dr. Özgür ÖZDEMİR: Çalışmalarımızda sona yaklaştık

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürümüz Dr. Özgür Özdemir ise, Malatya’nın her yerinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu drenaj hattı altyapı çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, Darende İlçesi Ağılyazı Mahallesi’nin kanalizasyon sorununu çözmek için çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade etti. Dr. Özgür Özdemir“Muhtarımız tarafından kanalizasyon sorunu bizlere iletildi. Gerekli incelemelerimizi yaptıktan sonra ihalemizi yaptık ve çalışmalara başladık. Mahallemiz için, 6 bin 700 metre kanalizasyon hattı 146 adet muayene bacası ve 80 adet parsel bacası yapılacak. Şuan itibariyle çalışmalarımızın 4. bin metrelik alanını tamamlamış bulunuyoruz. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Mahallemize ve Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.

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