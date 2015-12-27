Ağınlılar Piknikte Buluştu

Ağınlılar, Malatya Ağın Derneği’nin organize ettiği piknikte bir araya geldiler.

Ağın Belediye Başkanı Mustafa Yentur’un da katıldığı, Pınarbaşı’nda yapılan piknikte konuşma yapan Malatya Ağınlılar Derneği Başkanı Yusuf Sümer Yalçın, Ağınlılar arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Yalçın, Temmuz Ayında ise dernek olarak Ağın’da bir gece düzenleyeceklerini ifade etti.

Ağın Belediye Başkanı Mustafa Yentur, Malatya’da böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.