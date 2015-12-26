Ahilik Haftası Kutlamaları

Ahilik Haftası etkinlikleri 20 Eylül Salı günü yapılcak.



Kutlamalar, saat 09.00’da Atatürk Anıtı önündeki törenle başlayacak. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin anıta çelenk sunacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Mehtaran ve Halk Oyunları gösterisi yapılacak. Daha sonra Atatürk Evi yanındaki Halk Eğitim’in eski salonunda geçilecek Buradaki törende Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin konuşma yapacak. Yılın Ahisi’ne ödül verilmesinin ardından İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersan Ersoy, “Ahilik Kültürü” konulu bir konuşma yapacak. Kutlama programları kapsamında 21 Eylül Çarşamba günü de Malatya Valiliği ve Malatya Belediyesi’de ziyaret edilecek.



Ahilik etkinlikleri programında şunlarda yer alıyor; Mahalli Basında Haftayla İlgili Yazıların Yayınlanması, Müftülükçe, Hutbe ve Vaaz da Ahilik Kültürü ve Ahlakı Konusunun İşlenmesi, Sanayi Çalışanlarına, İl Sağlık Müdürlüğünce Sağlık Hizmetlerinin Verilmesi, Ahilik Kültürünü Tanıtıcı Video Kasetinin, Mahalli Televizyonlarda Yayınlanması, Hafta İçerisinde, Okullarda Ahilik Kültürü İle İlgili Konuların İşlenmesi.



FOTOĞRAF : Geçen yılki etkinliklerden

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