Ahlat’ta Kayısı Bereketi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bu yıl kayısı bereketi yaşanırken, üreticiler reçel, kuru kayısı ve pestil gibi çeşitli kışlık yiyecekler hazırlamaya başladılar.

Geçen yıl kilogramı 5 ila 7 TL aralığında satılan yaş kayısı, bu yıl ise yarı fiyatından satılmaya başlandı. Bitlis bölgesinin kuru ve yaş kayısı üretiminin önemli bir bölümünü Ahlat’ta üretilirken, bu yılın bereketli ve bol mahsulü olması nedeniyle kuru ve yaş olarak satışa sunuldu. Geçen yıl yaşanan zirai dondan yüzde 95 seviyelerinde etkilenen kayısı, bu yıl rekor seviyede yetişmesi nedeniyle üreticinin ve tüketicinin yüzünü güldürdü. İlçedeki kayısı üreticileri bu yılki ürün bereketinden oldukça memnun olduklarını ifade ederken, yaş kayısının kilosunun 2 ila 3 TL’den, kuru kayısının ise kalitesine göre 13 ila 35 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtiyor.

AHLAT’TA PESTİL YAPIMI

Malatya halkının vazgeçilmezlerinden olan kayısı pestili Ahlat’ta da yapılmaya başlandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği günlerde, kış mevsimini düşünenler kışlık yiyecek hazırlıklarına başladı. Kış sofralarının vazgeçilmez enerji kaynakları arasında kurutulmuş erik, reçel ve kompostolar gelirken, bu yıl ki kategoriye kayısı pestilinin de eklendiğini belirten Ömer Kalender, “Kayısıdan yapılan pestiller çocukların zevkle tükettiği gıdaların başında geliyor. Kuru kayısı da olduğu gibi, kayısı pestilinin her evde bulunması gerekiyor. Özellikle bir misafiriniz geldiği zaman alışılagelen yiyecekler dışında kayısı pestilini onlara ikram etmek gerçekten iyi oluyor. Çocuklarımızın vazgeçilmez yiyeceklerinden birisidir kayısı pestili. Ayrıca da sağlıklı. Ben kayısı pestilini yaparken çocuklarımı göz önünde bulunduruyorum. Mutlaka her yaptığımda onlara gönderirim. Misafirler için de kendime de biraz ayırırım. Misafirler geldiğinde onlara mutlaka ikram ederim. Bugünlerde kışlık hazırlıklarımızı yetiştirme telaşı içinde oluyoruz. Ağustosun son haftaları ve eylülün başı kışlık hazırlık zamanıdır. Pestil yapmak isteyenler olursa sıcakları kaçırmadan yapın derim” diye konuştu.

Öte yandan kayısı bahçelerinin verimli olması ilçe ekonomisine de büyük oranda katkı sağlarken, üreticiler ise her yıl aynı verimi almayı temenni ettiler. Kayısı satışı yapan esnaflar ise, bu yıl fiyatların makul olması ve hasat dönemine denk gelmesi dolayısıyla vatandaşların kayısıya yoğun talep gösterdiğini belirtti. Vatandaşların günlük tüketiminin yanı sıra başka şehirlerdeki yakınlarına, sevdiklerine de kayısı gönderdiğini anlatan satıcılar, satışlardan çok memnun olduklarını dile getirdiler.