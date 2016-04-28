Ahmet Özhan’dan ‘Efendimiz’ Konseri
Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılı Kültür Sanat Takvimi etkinlikleri kapsamında, “Efendimiz” konulu bir konser programı düzenliyor.
“Efendimiz” konulu program sırasında; Ömer Tuğrul İnançer yönetiminde Mevlevi Ayin-i Şerifi gösterisi yapılacak. Mevlevi Ayin-i Şerifi gösterisinin ardından ünlü Türk Sanat ve Tasavvuf Musikisi sanatçısı Ahmet Özhan bir konser verecek.
29 Nisan Cuma günü saat 19.45’de Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan programa, bütün vatandaşların davetli oldukları bildirildi.
Bülten- malatyahaber.com
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."