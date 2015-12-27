Aile Kavgası

Malatya’da, çıkan tartışmada ekmek bıçağını alan yeğen, amcasını kulağından yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Malatya Merkez Orduzu Beldesi Aslantepe Mahallesi 11. Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı A.Y. (30) amcası Ö.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.Y. evden aldığı ekmek bıçağı ile amcası Ö.Y.’yi kulağından yaraladı. Sesleri duyan A.Y.’nin diğer amcası Ş.Y. ise olaya müdahale etmek isterken, A.Y. elindeki bıçağı yere atarak kaçtı.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri olaydan sonra kaçan A.Y.’yi yakalarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.