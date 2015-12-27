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Malatya Haber -

“AK Parti Kaybetmiyor”

“AK Parti Kaybetmiyor”
  • 27.12.2015
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AKP yöneticileri, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MTSO) ziyaret edip, yönetimin tekrar göreve gelmesi nedeniyle ‘Hayırlı Olsun’ temennilerini iletti.

MTSO’de gerçekleşen ziyarette konuşan AKP Malatya İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, Malatya’nın daha ileri gitmesi için hep birlikte istişare içerisinde çalışacaklarını belirtip, İstanbul Gezi Parkı olaylarına temas etti. Tüfenkçi, “Olaylarda herkesin ortak düşüncesi Türkiye’nin kaybettiğidir. AK Parti kaybetmiyor. Demokratik hak aramadan hiç rahatsızlık duymuyoruz. Demokratik hakkın ötesinde AK Parti hükümetini devirmeye, şiddete, kamu malına zarar verilmesi, esnafın zarar görmesi, bunun de çevre üzerinden yürütülmesi bizi de herkesi de üzmüştür. Biz olaylarla iktidara gelmedik, sermayenin gücü ve medyanın gücü ile iktidara gelmedik. İktidara halkımızın gücüyle geldik. Bu iktidardan indirecek de sandıkta milletimizdir” dedi.

MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Malatya daha çok yol kat etmesi gereken bir il. Son zamanlarda iyi yatırım çekmeye başladı ancak, henüz istediğimiz yerde değiliz” diye konuştu.

Erkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Barış süreci iyi sonuçlanınca inşallah bölge gibi Malatya da yatırım atağına geçecektir. Son olaylarda da aklıselim düşünüp, sağduyu içerisinde hareket edip, birbirimize sevgi ve muhabbetle yaklaşmak zorundayız. İnsanlar, tenleri de renkleri de farklı olsa, bir acı neticesinde gözyaşının rengi hep aynıdır.”

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