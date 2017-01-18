Akçadağ’daki Kadın Cinayeti Soruşturması Sürüyor

Akçadağ’da vahşice işlenen kadın cinayeti ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan bir kişinin suçlamaları reddettiği ve serbest bırakıldığı, soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

OLAY..

Akçadağ ilçesinin İkinciler ve Keller mahalleleri (köyleri) arasındaki Kandil Ziyareti mevkiinde, 11 Kasım 2016 günü öldürüldükten sonra yakılmış bir kadına ait ceset bulunmuştu. Ceset kalıntıları, otopsi ve DNA tespiti için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı’na gönderilmiş, burada yapılan incelemeler sonucu, cesedin Akçadağ ilçe merkezi Doğu Mahallesi’nde oturan ve 14 Haziran 2016 günü kaybolan, kendisinden bu tarihten sonra haber alınamayan, 3 çocuk annesi Özgül D.’ye ait olduğu belirlenmişti.

Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, kadının akrabaları kayıp kadınla tanışıp görüştüğü iddia edilen M.D. adlı şahsı suçlamışlardı.

TEK ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI..

Akçadağ ilçe merkezinde şoförlük yaptığı belirtilen 71 yaşındaki M.D. adlı şahıs, suçlamalar üzerine 6 Ocak günü gözaltına alındı ve sorgusunda, Özgül D.’yi tanıdığını, kaybolduğu gün de görüştüğünü, ancak daha sonrasından haberdar olmadığını, cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Kadınla zaman zaman para alışverişi yaptığı, hediye aldığı öne sürülen M.D., sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. M.D., kadının kocasıyla aralarında şiddetli geçimsizlik ve boşanma davası bulunduğunu, ayrıca bu aileden 3 kişinin daha kayıp olduğunu, kadının da akrabaları gibi kayıplara karıştığını düşündüğünü anlattı.

Savcılıktaki sorgusunun ardından “Kasten Öldürme” suçlaması ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedilen M.D., ölen kadının akrabalarının suçlamaları dışında somut delil bulunmadığı, ‘aralarında bir ilişki olduğu kabul edilse bile bunun kadını öldürmesi için bir sebep teşkil etmeyeceği’ gerekçesiyle tutuklama talebinin reddedilmesiyle birlikte yurt dışına çıkış yasağı ve Adli Kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

2’Lİ CİNAYETLE BAĞLANTISI VAR MI?

Olayla ilgili soruşturma sürerken, serbest bırakılan M.D.’nin avukatları, “töre saiki ile işlenmiş olduğunu düşündükleri” cinayetin, Akçadağ’da 3 Ağustos 2015 tarihinde işlenen ve Osman Günay ile Şemsettin Algan’ın öldürüldüğü cinayetlerle de bağlantılı olabileceği, öldürülen şahıslardan Osman Günay’ın geniş kesimlerle husumetinin bulunduğu, son olayda öldürülen kadın ile önceki olayın maktüllerinden Osman Günay’ın bir dönem görüştükleri, olayın bu yönüyle de araştırılması gerektiği yolundaki iddialarını mahkemeye ilettiler.

Cinayetle ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com