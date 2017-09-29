Akçadağ’ın Projesi İlk 5’te Yeraldı

Akçadağ Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Akçadağ’da Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması’ projesi Türkiye genelinde ilk 5 ilçe belediye arasında yer aldı.

Akçadağ Belediyesi proje ekibi tarafından hazırlanan ‘İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi” projesi hibe programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında ‘Akçadağ’da Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması” adlı projesi ise Türkiye genelinde 5 ilçe belediyesi arasında yer almayı başardı.

Belediyeden yapılan açıklamada kabul edilen projenin amacının proje ortağı olan Akçadağ Mahalle Muhtarları Derneği ile birlikte ilçede yaşayan halkın geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesi, çiftlik sahibi ve çalışanların Sera Gazı emisyonunun azaltılması hakkında rehberlik yapılması ve ağaçlandırma etkinliklerinin yapılması olduğu belirtildi.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, belediyenin proje ekibi tarafından hazırlanan ve Akçadağ Belediyesi AB hibe projeleri çalışması alanında da ilk olan ‘Akçadağ’da Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması’ projesinin hibe almaya hak kazandığını söyledi. Projelerin açılışının Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildiğini ifade eden Kazgan, “Projelerin stantlarını Bakan Özhaseki’inin yanı sıra NTV Haber Spikeri Simge Fıstıklıoğlu, NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger birlikte gezdi. Projemizin ön hazırlık ve sonraki aşamalarında gerekli gayreti gösteren proje ekibimize teşekkür eder, bu çalışmamızda proje süresince faaliyetleri yürütmemizde yardımcı olacak olan proje ortağımız Akçadağ Mahalle Muhtarları Derneği’ne, ilçe Tarım Müdürlüğü ve ilçe Ziraat Odası Başkanlığına da kolaylıklar dilerim” ifadelerine yer verdi.

Başkan Kazgan, Akçadağ Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte AB projeleri ve hibe programları için çalışmaların aralıksız devem edeceğini söyledi.

iha