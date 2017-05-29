‘Akıl Baştadır Hastanesi’ni Oynadılar

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Tiyatro Sinema Çalışma Grubu’nun Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile birlikte düzenlediği “Akıl Baştadır Hastanesi” Sanat Sokağında bulunan Sanat Merkezi salonunda tiyatro severlerin beğenisine sunuldu.

Programa Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreter Yarımcısı Hasan Batar, Büyükşehir Kent Konseyi Sinema Tiyatro Grup temsilcisi Coşkun Karaağaç ve tiyatro severler katıldı.

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerinin Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi ile birlikte oynadığı “Akıl Baştadır Hastanesi” adlı oyununu izlemeye gelen davetliler hem güldü hem de eğlendi.

Bir hastanede hastane personeli ve hasta arasında geçen diyalogların hiciv edildiği “Akıl Baştadır Hastanesi” adlı tiyatroda, bir akıl hastasının hastanede kendisine daha iyi bakılması için kendini müfettiş olarak tanıtmasıyla başlayan ve hastane yönetiminin bu esnadaki teftiş edilme endişesiyle yaşadığı serüven anlatılıyor.

Programın ardından söz alan Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Tiyatro Sinema Grubu Temsilcisi Coşkun Karaağaç bu tiyatro gösterileri ile ilgili yeni oyunların önümüzdeki dönemde sergilemeye devam edeceklerini söyledi.

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