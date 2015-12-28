AKP ‘Birader’i Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi işadamı Mustafa Erdoğan (fotoğrafta ortadaki), bir arkadaşının düğün törenine katılmak üzere geldiği Malatya’da AKP İl Teşkilatı’nı ziyaret etti.

Beraberinde AKP Malatya milletvekili adayı Nurettin Yaşar ile birlikte AKP Malatya İl Başkanlığı’na gelen Erdoğan’ı il başkan vekili Mahmut Öner Özer, İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve çok sayıda partili karşıladı.

Partililerle tanışan ve kısa süre sohbet eden Erdoğan’ a İl Başkan Vekili Mahmut Öner Özer ve milletvekili adayı Nurettin Yaşar Malatya kayısısı hediye etti.

Mustafa Erdoğan’ın ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını ifade eden İl Başkan Vekili Mahmut Öner Özer, “Sayın Mustafa Erdoğan’ı burada görmek ilimiz için büyük bir şans” dedi. Daha sonra Milletvekili adayı Nurettin Yaşar ile birlikte Mustafa Erdoğan’a kayısı takdim eden Özer; “İnşallah Mustafa Bey’in kayısı fuarına da teşrifi bizi onurlandıracaktır, kendilerini oraya da bekleriz” şeklinde konuştu.

Malatya’ya hayran kaldığını ifade eden Mustafa Erdoğan ise, “Malatya nefis, düz bir arazi. Bizim Malatya’nın dışında kalmış dinamikleri Malatya’ya çekmemiz lazım” diyerek il dışındaki Malatyalı yatırımcıların kente çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, “Bakıyorsunuz ulaşım çok rahat bir sıkıntı yok, mükemmel bir arazi var ve bu araziyi işlemek gerekiyor. Burada da tabi STK’ların bu konuda büyük bir öncülük yapması gerekiyor. Hükümetin 81 ilde şehri ayırabileceği belli bir sınır vardır ama özel müteşebbisi buraya çekmek kolay olur” şeklinde konuştu.

Mustafa Erdoğan’ın yakın tanıdığı olan AKP Malatya Milletvekili Adayı Nurettin Yaşar ise bu ziyaretin kendilerini mutlu etiklerini belirterek, “Bu ziyaret bize güç ve cesaret kattı” dedi. Yaşar, Erdoğan’ı Malatya’nın fahri hemşehrisi de ilan edeceklerini sözlerine ekledi.