AKP ve MHP’yi Ziyaret Ettiler

Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri, darbe girişimine karşı duruşları nedeniyle AKP ve MHP’ye teşekkür ziyareti yaptı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Meclis Başkanı Sami Payza, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, AKP ve MHP’yi ziyaret etti.

AKP’DE..

TSO Başkan ve yöneticileri, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’yı makamında ziyaret ederek, 15 Temmuz’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen darbe girişimine karşı gösterdiği dik duruş ve yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Erkoç, ziyarette yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin amacının milleti bölmek, parçalamak, vatansız bırakmak ve iç savaşa sürüklemek olduğunu kaydederek, milletin hainlerin planını bozduğunu söyledi.

Darbe girişimi esnasında milletin iradesini ortaya koyarak, darbe girişiminin karşısında durduğunu ifade eden Erkoç, necip milletin tanklardan ve helikopterlerden atılan bombalara göğsünü siper ederek ülkeyi büyük bir felaketten kurtardı. Allah milletin gönlündeki ölüm korkusunu aldı, şehadet şerbetini içme duygusunu yerleştirdi. Bu necip millet kendine yakışır bir tavır sergileyerek bu işin önüne geçti. Allah bir daha ülkemize ve milletimize böyle acı, ihanet ve hainlik yaşatmasın. Zaman birlik zamanı, zaman kardeşlik zamanı, zaman gönüllerimizi birbirimize açma zamanı. Hainler muhakkak cezasını en ağır şekilde çekecektir. Darbe girişimine karşı ilk andan itibaren gösterdiğiniz dik duruş ve yaptığınız çalışmalardan dolayı sizi ve teşkilatınızı yürekten kutluyorum” dedi.

Erkoç, hiçbir gücün milletin iradesinin üzerinde olmayacağını kaydederek, “Başta Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Siyasi Parti Genel Başkanlarına olmak üzere demokrasimize ve milli irademize sahip çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile kahraman milletimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Demokrasimize sahip çıkarken canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

AKP Malatya İl Başkan Kahtalı ise, “15 Temmuz gecesi olayı ilk duyar duymaz, bize kayıtlı olan teşkilatlarımıza ve numaralara mesajlarımızı attık. Partimizin önünde buluşmaları istedik. Allah’a şükür ilk on dakika olmasına rağmen buraya binlerce insan geldi. O gün bu ülkede yaşayanlar bu işi iyi bilir, darbe denildiği zaman insanların yapması gereken şey evlerine dönüp içine kapanmaktı. Bu necip millet ilk andan itibaren burada ve tüm Türkiye’de canını ortaya koyup vatanı ve namusu için bu bedeli ödemeye hazır olduklarını gösterdiler. Demokrasi ve milli iradeye sahip çıktılar. Sizin nezdinizde bir daha kahraman milletimize teşekkür ediyorum. O akşam ilk andan itibaren burada Malatya TSO Meclis Başkanımız Sami Payza ve diğer arkadaşlarımız vardı. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Hasan Hüseyin Erkoç’ta gittiğimizde Hükümet Meydanı’ndaydı. Verdiğiniz destekten dolayı başkanlarımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.

Kahtalı, darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı yaralılara acil şifalar diledi.

MHP’YE ZİYARET..

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterdiği özveriden ve yaptığı çalışmalardan dolayı MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem’e de teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, darbenin ilk dakikalarından itibaren tavrını net koyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve teşkilatına şükranlarını sunduğunu söyledi. FETÖ darbe girişiminin amacının ülkeyi bölmek ve iç savaşa sürüklemek olduğunu belirten Erkoç, “Bu hain plan FETÖ tarafından yıllar önce hazırlandı ve 15 Temmuz’a işleme konuldu. Darbe girişimi neticesinde millet, milli iradeden yana iradesini koydu. Devlet Bahçeli’nin ilk anda tavrını ortaya koyması ve vatandaşları meydana yönlendirmesi takdire şayan bir davranış. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve teşkilatına şükranlarımı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

MHP Malaya İl Başkanı Mehmet Erdem ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin her zaman ilk önceliğinin vatan ve millet olduğunu söyledi. Erdem, “Vatan, millet söz konusu olduğu zaman diğer bütün konular teferruattır. Bunu gören liderimiz, mevcut hükümetin yanında olduğunu, her türlü tedbirin alınmasını ve taviz verilmemesi hususunda hükümetin yanında bulundu. MHP’liler sokağa döküldü. Genel Başkanımızın konuşmasını duyan her ülkücü sokağa çıktı. İstanbul Yenikapı Meydanı’ndaki Demokrasi ve Şehitler Mitingi emsali görülmeyen bir harekettir. O görüntü dünyaya ders oldu” diye konuştu.

Bülten- iha