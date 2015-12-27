AKP’de Tarih ve Tarife Belirlendi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen MKYK toplantısında alınan kararlara göre, AKP’de büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 7 bin 500 Türk Lirası, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkan aday adaylarından 3 bin Türk Lirası başvuru ücreti alınacak.

AKP Genel Merkezi’nde Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen MKYK toplantısında alınan kararlara göre, büyükşehir belediye başkan aday adaylarından 7 bin 500 TL, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkan aday adaylarından 3 bin TL, nüfusu yüz bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adaylarından ise bin 500 Türk Lirası başvuru ücreti alınacak. Kararlara göre nüfusu 200 binin üzerinde olan ilçe belediye başkan aday adaylarından 2 bin 250 TL, nüfusu 50 binden fazla ve 200 bine kadar olan ilçe belediye başkan adaylarından bin 500 TL, nüfusu 50 bin ve daha az olan ilçe belediye başkan aday adaylarından 750 TL, nüfusu 10 binden fazla olan belde belediye başkanı aday adaylarından 750 TL, nüfusu 10 bin ve daha az olan belde belediye başkanı aday adaylarından 400 TL, büyükşehirlerdeki Belediye Meclis üyesi aday adaylarından 750 TL ve İl Genel Meclisi üyesi ve büyükşehir olmayan diğer illerin belediye Meclisi üyesi aday adaylarından 250 TL başvuru ücreti alınacak.

TEMAYÜL YOKLAMASI..

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, belediye başkan adaylarının teşkilatlar nezdinde yapılacak temayül yoklamalarından sonra Genel Merkez’ce belirleneceğini açıkladı.

Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen MKYK toplantısında alınan yerel seçim kararını sosyal paylaşım sitesi twitter hesabı üzerinden açıkladı. Çelik, mahalli seçimler için başvuruda bulunacak olan kadın adaylardan yüzde 50, engelli vatandaşlardan ise yüzde 75 daha az başvuru ücreti alınacağını bildirdi. MKYK’da alınan karara göre AKP’nin tüm seçim çevrelerinde seçime katılacağını ifade eden Çelik, AKP’nin belediye başkan adaylarının teşkilatlar nezdinde yapılacak olan temayül yoklamalarından sonra Genel Merkez’ce belirleneceğini bildirdi.

BAŞVURULAR 21 EKİM’DE BAŞLAYACAK

Çelik, yerel seçimler için AKP aday adaylığı müracaatlarının başlangıç tarihinin 21 Ekim 2013 olarak belirlendiğini açıkladı.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen MKYK toplantısında alınan yerel seçim kararını sosyal paylaşım sitesi twitter hesabı üzerinden açıkladı. Çelik, 2014 yılında yapılacak olan yerel seçimler ile ilgili AKP aday adaylığı müracaatlarının başlangıç tarihinin 21 Ekim 2013 tarihi olarak belirlendiğini bildirdi.