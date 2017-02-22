AKP’den Çakır’a Erdoğan Teşekkürü..

AKP İl Yönetimi, hafta sonunda Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılanmasındaki emek ve katkıları dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Gençlik Kolları Başkanı Enis Aydoğan, Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. M. Emin Yalçınkaya ile il yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Büyükşehir Belediyemizin çok sayıda yatırımı vardı

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ziyaret sarısında yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımızın yaptığı toplu açılış töreninde çok sayıda Büyükşehir Belediyemizin yatırımları vardı. AK Partili Belediyelerimiz ile ne kadar gurur duysak azdır. Bundan sonra yeni süreci vatandaşlarımıza sahada anlatacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bu süreçte desteklerini rica ediyoruz” dedi.

Yapılan hizmetler takdirle karşılanıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Malatya genelinde yaptığı çalışmaların büyük bir coşku ve heyecan uyandırdığını belirten Kahtalı, “Her gittiğimiz köyde, beldede ve ilçede yapılan güzel hizmetler karşımıza çıkıyor. Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları göz dolduruyor. Yapılan bu hizmetler hem yerelde hem de genel merkezimiz tarafından takdirle karşılanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da büyük bir övgü ve takdirle Malatya Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalardan mutlu olduğunu belirtti. Buradan ayrılışı da çok mutlu bir şeklide oldu. Bundan dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah daha hayırlı işlerde hep birlikte çalışırız” şeklinde konuştu.

İnsan odaklı hizmet anlayışımız var

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Büyükşehir sürecinden sonra partimizin ortaya koymuş olduğu yerel kalkınma ve insan odaklı hizmet anlayışı var. Hem insana yönelik hem de kentin imarına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Organizasyon son derece başarılıydı

AKP İl Teşkilatının organizasyonlar konusunda büyük bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Başkan Çakır, özetle; “Sayın Cumhurbaşkanımızın karşılanmasında bütün arkadaşlarımız her noktada görev aldı. Cumhurbaşkanımız da Malatya’dan memnun ayrıldı. Organizasyon son derece başarılıydı, mahallelerimizden, ilçelerimizden gelen bütün hemşerilerimizin sağlıklı bir şekilde miting alanına gelmesi sağlandı. Güzel bir organizasyon yapıldı. Bundan dolayı başta İl Başkanımız olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Yüzümüzün akıyla Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırladık. Kendisi de Malatya’mızdan memnun bir şekilde ayrıldı. Bizler de Malatya ile ilgili taleplerimizi iletme fırsatı bulduk” şeklinde konuştu.

Referandum sürecinin önemine de değinen Başkan Çakır, Türkiye’nin daha güçlü ve hızlı karar alabilen bir idare sistemine geçmesi gerektiğini belirterek, “Hep birlikte bu sürecin Malatya’mızda barış ve huzur içerisinde geçmesi için elimizden gelen tüm tedbirleri alacağız” dedi.

Öte yandan AKP heyeti, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediye Girişinde yapılan 15 Temmuz Şehitler Köşesi’nde toplu hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

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