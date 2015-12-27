AKP’ye ‘İmdat Mektubu”

Malatya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Filiz Yenier Erdem,AKP’yi ziyaret edip, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a iletilmek üzere mektup verdi.

Ziyarette konuşan Filiz Yenier Erdem, “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun bazı maddelerini değiştirmek ve eklemeler yapmak amacıyla hazırladığı yasa tasarısı, sahipsiz sokak hayvanlarımız için katliam ortamı hazırlamaktadır” diyen Erdem, şunları söyledi:

“Sayın Başbakanımıza verilmek üzere, ‘Hayvan dostlarımızla da beraber yürümek istiyoruz biz bu yollarda’ mesajını içeren bir imdat mektubu sunduk. Bu mektubumuzda, yeni yasa tasarısının olduğu şekliyle kabulü halinde yüzyılın katliamı başlayacak. Bu katliam insanlık tarihine insanlık suçu olarak geçecektir. Başbakanımızın bu duruma müdahale edeceğine inanıyoruz. Hayvanlara eziyet edenlere Kabahatler Kanunu gereği ceza kesilmektedir. Dernek olarak talebimiz, bunun Türk Ceza Yasası kapsamına alınmasıdır.”

AKP İl Başkan Yardımcısı Selim Çağlar ise, verilen mektubu Başbakanlığa göndereceklerini ifade edip, hayvanların korunmasıyla ilgili hadislerden örnekler verdi. Çağlar, Malatya Belediyesi’nin hayvan barınağında başıboş ve sahipsiz hayvanları koruma altına alıp beslediğini hatırlattı.