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Malatya Haber -

Akraba Kavgası Kanlı Bitti…1 Ölü

Akraba Kavgası Kanlı Bitti…1 Ölü
  • 18.03.2018
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Malatya’da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Küçüklü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.O., A.O. ve C.O., henüz bilinmeyen bir nedenle dayıları Sadık Alpdoğan (43) ile tartışmaya başladı. Sadık Alpdoğan’ın 17 yaşındaki oğlu Hasan Alpdoğan’ın da dahil olduğu tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada çıkan arbedede Sadık Alpdoğan ve oğlu Hasan Alpdoğan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesi ve buradan da Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Hastanede yapılan müdahalede Sadık Alpdoğan hayatını kaybederken, oğlu Hasan Alpdoğan’ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan zanlılar jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İha

MALATYA’DA AKRABALAR ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİRDİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI. (ŞÜKRÜ SAĞLAM/MALATYA-İHA)

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