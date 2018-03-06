Alican Şeker ‘En İyiler’ Arasında

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un masa tenisi sporcusu Alican Şeker, Genç Erkekler En İyi´ler ikinci etabında ikinci sırada yer aldı. Şeker, 7 müsabakanın 5’ini kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından düzenlenen En İyiler İkinci Etap maçları Ankara’da yapıldı. 3-4 Mart tarihlerinde Ankara Mamak Spor Salonu’nda yapılan müsabakalara 66 sporcu katıldı.

Genç Erkekler En İyi´ler ikinci etabında Tugay Yılmaz 7 maçta 6 galibiyetle birinci, Ulaş Akdağ ve Alican Şeker ise 5´er galibiyetle ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

En İyi´ler Toplam Puanlamasında ise Tugay Yılmaz toplam 32 puanla şampiyon olurken, Bilal Selim Tok 28 puanla ikinci, Alican Şeker 26 puan ve averajla üçüncü, Umut Emre Başsan 26 puanla dördüncü oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un masa tenisi sporcusu Alicen Şeker, En İyi´ler ikinci etabında 7 maçta 5 galibiyetle ile ikinci sırada, toplam puanlamada ise 26 puanla üçüncü sırada yer alarak, başarılı bir performans ortaya koydu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi