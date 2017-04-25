Alican Şeker Milli Takım Kampında
Malatya Büyükşehir Belediyespor’un Masa Tenisi sporcusu Alican Şeker, milli takım kampında çalışmalarını sürdürüyor.
A, U21, Genç ve Yıldız Milli takım sporcularının katıldığı ortak kamp 23 Nisan’da İstanbul’da Tozkoparan Spor Salonunda başladı. Kamp 28 Nisan´da sona erecek.
Milli takım kampında antrenörler Babür Üstündağ, Halil Adak, Bayramali Yıldız, Ömer Koca gözetiminde şu sporcular katıldı: “Gençay Menge, Batuhan Ulucak, İbrahim Gündüz, Ziver Gündüz, Damla Üzel, Kübra Tan, İbrahim Atuğ, Ulaş Akdağ, Talha Yiğenler, Umut Emre Başsan, Zihni Batuhan Şahin, Alican Şeker, Simay Kulakçeken, Gülpembe Özkaya, Betül Nur Kahraman, Aybüke Öner, Özge Yılmaz, Betül Töz ve Ece Haraç.”
Gençlik ve Spor Bakan Danışmanı ve Bakanlık Müşaviri Tuğçe Özer, İstanbul´da Tozkoparan Spor Salonunda devam eden Milli takımlar ortak kampını ziyaret ederek, antrenörlerden bilgi aldı ve sporcularla sohbet etti.
Yeni Malatya Gazetesi