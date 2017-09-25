Almanya Federal Meclisi’ne Malatyalı Vekil

Almanya’da geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimlerde, federal meclise (Member Of The Bundestag) girmeyi başaran Türkiye kökenli 14 milletvekili arasında, Malatya doğumlu Avukat Canan Bayram da bulunuyor.

Friedrichshain-Kreuzberg seçim bölgesinde Yeşiller Partisi adayı olarak seçime katılan 1 çocuk annesi Avukat Canan Bayram, 2005 yılından beri de Berlin Eyalet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapıyordu. Berlin seçimlerinde Yeşiller oy kaybederken, Canan Bayram bölgesinde partisinden daha çok tercihli oy aldı.

Federal Meclise Türkiye kökenlilerden Cem Özdemir, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat ve Danyal Bayaz Yeşiller’den, Sevim Dağdelen, Evrim Sommer ve Gökay Akbulut Sol Parti’den, Aydan Özoğuz, Cansel Kızıltepe, Metin Hakverdi, Gülistan Yüksel, Elvan Korkmaz ve Mahmut Özdemir Sosyal Demokratlardan (SPD) girdi. Elvan Korkmaz, Canan Bayram, Evrim Sommer, Filiz Polat, Danyal Bayaz ve Gökay Akbulut ilk kez Federal Meclis milletvekili oldular.

Yapılan seçimin sonuçlarına göre yeni koalisyon hükümetinin büyük olasılıkla SPD, Sol Parti ve Yeşiller’den oluşan üçlü koalisyon olması bekleniyor. SPD-Sol Parti-Yeşiller koalisyonu kurulması durumunda hükümette yer alacak Yeşillerli senatörler arasında Canan Bayram’ın adı da geçiyor. Seçimlerde büyük oy oranı alması Bayram’ın senatörlük için elini güçlendiriyor. Seçim sonuçlarıyla ilgili konuşan Bayram “SPD/CDU hükümetine seçmenler kırmızı kart gösterdi. Yeşiller olarak SPD-CDU hükümetine son vermeyi hedeflemiştik. Bunu da başardık. Seçmenin sandıkta bana oy vermesi tabi ki beni sevindirdi. Partimin oy kaybı üzdü. Seçim kampanyasında yüksek oy alacağımı bekliyordum. Başarılı bir kampanya yürüttüm. Bölgemde verilen oylar da bunu gösteriyor” dedi.

1966 yılında Malatya’da doğan Canan Bayram’ın, 2003 yılından beri Berlin’de yaşadığı bildirildi.

Hürriyet Gazetesi- malatyahaber.com