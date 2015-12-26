Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Almanya Uçağına Binmek İsterken..

Almanya Uçağına Binmek İsterken..
  • 27.12.2015
  • 0

Erhaç Havaalanından direkt Almanyaya uçan uçakla yurt dışına çıkış yapmak isteyen iki kişinin pasaport ve kimliklerinin sahte olduğu saptandı.

Erhaç Havaalanının Almanya uçağı yolcularının pasaport işlemleri yapılırken, adının A.C. olduğunu söyleyen şahsın pasaport ve kimliğinin sahte olduğu, gerçek kimliğinin H.Y. olduğu belirlendi. Yine Şanlıurfalı M.Ç. adlı şahsın da kimlik ve pasaportunun sahte olduğu anlaşıldı.

İki şahıs gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."