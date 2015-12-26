Almanya Uçağına Binmek İsterken..

Erhaç Havaalanından direkt Almanyaya uçan uçakla yurt dışına çıkış yapmak isteyen iki kişinin pasaport ve kimliklerinin sahte olduğu saptandı.

Erhaç Havaalanının Almanya uçağı yolcularının pasaport işlemleri yapılırken, adının A.C. olduğunu söyleyen şahsın pasaport ve kimliğinin sahte olduğu, gerçek kimliğinin H.Y. olduğu belirlendi. Yine Şanlıurfalı M.Ç. adlı şahsın da kimlik ve pasaportunun sahte olduğu anlaşıldı.

İki şahıs gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturmaya başlandı.