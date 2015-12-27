“Amaç En Yüksek Oy”

CHP Arguvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş çalışmalarına hız verdi. Yoğun bir tempo ile Arguvan ve köylerinde yürütülen ziyaret ve toplantılardan sonra bu hafta sonu Malatya’daki Arguvanlılarla buluşan Kızıldaş yapılan toplantılarda yoğun ilgi ile karşılandı.

Malatya’daki Arguvan köy dernekleri ile yapılan hafta sonu toplantıları, Akören köyü Derneği, Atmalılar Derneği ve Yukarı Sülmenliler Derneğinde ayrı ayrı yapıldı. Her üç dernekte de yoğun ilgi ile karşılanan Kızıldaş seçim çalışmalarını anlatarak seçimleri en az iki kat oy farkı ile alacaklarını söyledi.

Kızıldaş, “Amacımız en yüksek oyla Arguvanlıları Malatya’da temsil ederek Arguvanlıların başlarını hep yukarıda tutmaktır” dedi. CHP Arguvan adayı Kızıldaş “Yaşadığımız bu süreçte AKP’nin alacağı her oy Arguvanlıların onuruna, gururuna dokunacaktır. Arguvan halkı onuruna ve gururuna çok düşkün bir halktır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Arguvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, sorulan soruları da cevaplandırırken bazı konulara dikkat çekti.”AKP’liler bu seçim aşamasında dahi çalışmalarına seçmen sildirme ile başlayarak Arguvan’a ihaneti seçtiler. Biz silinen seçmenlere itiraz etmeseydik 250–300 kişi civarında Arguvanlının seçme hakkı gasp edilecekti, aynı zamanda nüfus kaydı da silinecek, dolayısı ile iller bankasından gelecek katkı payı da, o oranda azalacaktı. Yani Arguvan belediyesinin kasasına girecek olan bu para ile yaklaşık 10 kişinin istihdamına engel olunacaktı. Bu da Arguvan’a, Arguvanlılara ihanet değil de nedir. Başka nasıl açıklanabilir” dedi.

Kızıldaş projelerinden de bahsederek “Arguvan’ı yaşanabilir, çağdaş tertemiz bir kültür kenti haline getireceğiz “diyerek gösterilen ilgiden dolayı dernek yöneticilerine ve tüm Arguvanlılara teşekkür etti.