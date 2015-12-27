Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Amatörde Son Durum..

Amatörde Son Durum..
  • 27.12.2015
  • 0

Malatya Amatör Küme Futbol Ligi U-15 kategorisinde 4. hafta maçları nefes kesti. 

U-15 Ligi’nde 4. hafta karşılaşmalarında en ilginç olay ise Kale Gençlerbirliği-Malatya İl Özel İdarespor maçında yaşandı. Malatya İl Özel İdarespor karşılaşmada 2-0 öndeyken, Kale Gençlerbirliği takımı sahadan çekmesi sonucu hükmen 3-0 yenik sayıldı.

U-15 Ligi’nde alınan sonuçlar şöyle oluştu:

“Sanayispor – 44 Malatyaspor: 4-2, SHÇEKSpor – Adafı Kartalspor: 0-5, Malatya Fenerspor – TEKSpor: 3-1, Demirspor – Telekomspor: 3-5, Kale Gençlerbirliği – Malatya İl Özel İdarespor: 0-3 (hükmen)”

U-15 Ligi’nde 4. hafta sonunda A Grubunun lideri Malatya Fenerspor, TEKSpor’u mağlup ederek puanını 10’a çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Haftayı 3 puanla kapatan Telekomspor, A Grubu’nda ikinci sıraya yerleşti. B Grubu’nda ise Malatya İl Özel İdarespor 7 puanla liderliğini devam ettirirken, Sanayispor averajla ve 7 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."