Amatörde Son Durum..
Malatya Amatör Küme Futbol Ligi U-15 kategorisinde 4. hafta maçları nefes kesti.
U-15 Ligi’nde 4. hafta karşılaşmalarında en ilginç olay ise Kale Gençlerbirliği-Malatya İl Özel İdarespor maçında yaşandı. Malatya İl Özel İdarespor karşılaşmada 2-0 öndeyken, Kale Gençlerbirliği takımı sahadan çekmesi sonucu hükmen 3-0 yenik sayıldı.
U-15 Ligi’nde alınan sonuçlar şöyle oluştu:
“Sanayispor – 44 Malatyaspor: 4-2, SHÇEKSpor – Adafı Kartalspor: 0-5, Malatya Fenerspor – TEKSpor: 3-1, Demirspor – Telekomspor: 3-5, Kale Gençlerbirliği – Malatya İl Özel İdarespor: 0-3 (hükmen)”
U-15 Ligi’nde 4. hafta sonunda A Grubunun lideri Malatya Fenerspor, TEKSpor’u mağlup ederek puanını 10’a çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Haftayı 3 puanla kapatan Telekomspor, A Grubu’nda ikinci sıraya yerleşti. B Grubu’nda ise Malatya İl Özel İdarespor 7 puanla liderliğini devam ettirirken, Sanayispor averajla ve 7 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.