Ambulans Yolda Kaldı
Arguvan ilçesinde rahatsızlanan hastayı taşıyan ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalınca jandarma ekiplerinin mücadelesiyle kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Bostancı köyünde böbrek yetmezliği nedeniyle gece saatlerinde rahatsızlanan Mustafa Ekşi’yi (60) hastaneye taşıyan 112 Acil Servis ambulansı, Karahöyük köyü mevkisinde yoğun kar nedeniyle yolda kaldı.
Kaymakamlık tarafından gönderilen kepçeyle yol açma çalışması yapıldı. Ambulans, jandarmaya ait araçlarla mahsur kaldığı yerden çekilerek çıkarıldı.
Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ekşi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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