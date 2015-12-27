ANESİAD’dan “İş Buluşmaları”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Yükselen ekonomiye engel olmaya çalışıyorlar” dedi.

Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANESİAD) Malatya Şubesi, “İş Buluşmaları” konulu bir toplantı yaptı. Battalgazi Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen iş buluşmaları toplantısına konuşmacı olarak katılan MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Dünyanın hızla kabuk değiştirdiği bir süreci yaşıyoruz. Bu kabuk değişimi yaşanırken, siyasal, sosyal ve ekonomik dengelerin nasıl alt üst olduğunu hep birlikte gözlemliyoruz.

İşte Türkiye, böyle bir hızlı değişime ayak uydurmak adına son yıllarda deyim yerindeyse koşar adımlarla yoluna devam ediyor. Ancak son zamanlarda Türkiye’nin kalkınma atağı birçok dış mihrakı rahatsız etmiş olacak ki, çeşitli bahanelerle ülkemizin önü bir şekilde kesilmek istenmektedir” diyerek Kobani’de süren savaşı bahane ederek ülkeyi yangın yerine çevirmeye çalışanların ülkeye verdikleri zararın yükselen ekonomik trendi engellemeye çalıştıklarına vurgu yaptı.

“MALATYA 2023 HEDEFLERİNE KİLİTLENMELİ”

Erkoç konuşmasının devamında, “Güçlü ekonomiler, derinliği olan kültür bileşenlerinden meydana gelir. Türkiye de bu kültürel bileşenlere sahip bir ülkedir. Dünya’da son yıllarda ‘ben de varım’ vizyonu ile adından sıkça söz ettiren Türkiye’nin en büyük dinamizmini hiç şüphe yok ki, üretenler ve ülke ekonomisine katma değer sağlayanlar oluşturmaktadır” ifadeleriyle hükumetin 2023 hedeflerine Malatya’nın da kilitlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Programdan sonra ANESİAD’dan yapılan açıklamada, birlikteliğin gücünden hareketle daha kapsamlı, etkin, verimli, hayırlı sonuçlar elde ederek, bölgesel ekonomik ve mali konularda zihinsel – fiziksel etkin çözüm önerileri oluşturmak için işadamlarıyla her ay bir araya gelecekleri ifade edildi.

Toplantıya Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç’un yanı sıra, 2’nci Organize Sanayi İşadamları Dernek Başkanı Burhan Lüleci, BİLSAM Başkanı Zekeriye Tav, Diş Teknisyenleri Malatya Şube Başkanı Nevzat Hakverdi, İŞGEM Müdürü Necip Cengil, MÜSİAD Malatya şubesi eski başkanı Namık Şahin, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri meclis üyeleriyle ANESİAD yönetim kurulu ve üyeleri katıldı.