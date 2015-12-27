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Malatya Haber -

Ankara’da İnönü Etkinliği

Ankara’da İnönü Etkinliği
  • 27.12.2015
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Ankara’da Malatyalılar Derneği’nin öncülüğünde 20 derneğin, hemşehrimiz merhum cumhurbaşkanlarından İsmet İnönü için bir anma etkinliği düzenlediği bildirildi.

Harb-İş Toplantı Salonu ( İnkilap 2 Sokak No: 20 Kızılay/Ankara adresinde 9 Mart Çarşamba akşamı 19.00- 21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliğe, İnönü’nün kızı Özden Toker’in de konuşmacı olarak katılacağı belirtildi.

İsteyen tüm Malatyalıların katılabilecekleri belirtilen etkinliğin programı şöyle:

“19.00- 19.45 : Yöresel Yiyecek İkramlı Kokteyl
19.45- 19.50 : Açılış Konuşması
19.50- 20.10 : İnönü Belgeseli
20.10- 21.00 : İsmet İnönü’nün kızı Sayın Özden Toker’in konuşması
21.00- 21.30 : Soru-Cevap/Ödül Töreni”

Etkinlik süresince İsmet İnönü’nün çoğunlukla Malatya’da çekilmiş fotoğrafları da sergilenecek.

Bu arada, aynı kuruluşların bir süre sonra yine hemşehrimiz merhum cumhurbaşkanlarından Turgut Özal için de bir etkinlik düzenleyeceği belirtildi.

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