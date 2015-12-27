Anma Törenleri Yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün vefatının 74. yıl dönümü nedeniyle Malatya’da anma töreni ve konferans düzenlenecek.Valilik tarafından yapılan açıklamada, 10 Kasım Cumartesi günü saat 08.45’te Atatürk Anıtı önünde anma töreni düzenleneceği, saat 09.05’te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.

Açıklanan anma programına göre; Vali Vasip Şahin anıt şeref defterini imzalayacak. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Salonu’na geçilerek burada bir konferans verilecek. Öğrencilerin çeşitli etkinliklerinden sonra Cumhuriyet Lisesi Tarih Öğretmeni Erkan Erdoğan, “Atatürk’ün askeri kişiliği” konulu bir konferans verecek. Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve marşların seslendirilmesinden sonra buradaki program sona erecek.

AĞBABA’NIN MESAJI..

Cumhuriyet Halk Partisi( CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 74. ölüm yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Ağbaba “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu , büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 74.yılında saygı ve özlemle anıyorum” dedi.

Ağbaba, mesajında “10 Kasımlar, bir anma ve matem günü olmaktan çok, Mustafa Kemal’in eserlerinin genç nesillere daha iyi öğretildiği günler olmalıdır. Onun ortaya koyduğu ve tüm dünyanın örnek aldığı devrimler , ülkemizin çağdaş adımlar atmasını sağlamıştır. Ulusal Kurutuluş Savaşında gösterdiği askeri dehası, Cumhuriyet Döneminde gösterdiği siyasi zekası ile Atatürk, Türkiye’nin , Dünyada söz sahibi olmasını sağlamıştır.Ancak Atatürk’ün kişiliğine ve bıraktığı eserlerine yönelik son dönemlerde artarak devam eden saldırıları kabul etmek mümkün değildir. Çeşitli dayatmalarla, Atatürk’ü hafızalardan silmek isteyenler, yanıldıklarını elbette göreceklerdir.” dedi.

Ağbaba “Bundan önce olduğu gibi , bundan sonra da Mustafa Kemal’in büyük önem verdiği, devrimlerinin hem izinde olacağız hem de savunucusu olacağız. Başta Cumhuriyet olmak üzere O’nun bizlere bıraktığı tüm değerleri yaşatmak ve bu değerleri yeni nesillere aktarabilmek en önemli görevimizdir. Aramızdan ayrılışının 74 üncü yılında Büyük önder Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şubesi’nin mesajında ise “Ulusal önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı , ancak gönüllerimizde hep yaşattığımız günün 74. yıldönümünde özlem ve rahmetle anıyoruz. Özellikle son yıllarda Atatürk’ün şahsına ve eserlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıları Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şubesi olarak kınıyor, eserlerinin yılmaz savunucuları olduğumuzun tüm kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz. Tüm Atatürkçülerin bir kez daha başı sağ olsun.”denildi.