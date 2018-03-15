Antrenörlere Aile Planlaması Anlatıldı
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şubesi tarafından antrenörlere ‘Antrenman Planlaması’ konusunda bilgi verildi.
TÜFAD Malatya Şubesi, antrenmanda yeni yaklaşımlar ve sporcuların beslenmelerine ilişkin seminer düzenledi. Dernek binasında gerçekleştirilen seminerde Spor Bilimleri Fakültesi’nden Murat Kayapınar, antrenörlere antrenman programı, antrenmanda yeni yaklaşımlar ve sporcu beslenmesine ilişkin detaylı bilgiler verdi.
TÜFAD Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır, antrenmanda yeni yaklaşımlar konusunda antrenörlere bilgi vermek amacıyla bir seminer düzenlediklerini ifade etti.
Antrenörlerin kendilerini güncellemeleri adına bu tür eğitimleri önemsediklerini dile getiren Bayındır, “Antrenörlerimizin kendilerini güncellemelerini çok önemsiyoruz. Dolayısıyla da sık sık eğitim seminerleri düzenliyoruz. Spor Bilimleri Fakültesi’nden Murat Kayapınar hocamız, antrenörlerimize ‘Antrenman Planlaması’ konusunda bilgi verdi” dedi.
Yeni Malatya Gazetesi