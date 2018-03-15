Antrenörlere Aile Planlaması Anlatıldı

Malatya’da yaşayan 61 yaşındaki ticari taksi şoförü Abdullah Altuntaş, trafikte 40 yıldır herhangi bir kazaya karışmadığı için plaketle ödüllendirildi. 40 yıldan fazladır trafikte olduğunu ve hiç kaza yapmadığını belirten Altuntaş,...