Aranan Amiral Görevde!

2. Balyoz davasının iddianamesinde ismi geçen ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkında yakalama kararı çıkarttığı Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul’un komutasındaki Türk Deniz Görev Grubu, Pakistan ’ın Karaçi Limanı’na geldi

Balyoz’da yakalama kararı çıkarılan Tümamiral Sinan Ertuğrul, cumhuriyet tarihinde ilk defa Hint Okyanusu’nda yapılan bir harekatı komuta ediyor. NATO ve çok uluslu harekatlara destek sağlamak amacıyla denize açılan üç savaş gemisi ve 700’e yakın personelin görev yaptığı Türk Deniz Grubu Karaçi Limanı’nda törenle karşılandı.

Balyoz soruşturması kapsamında Eskişehir’de ele geçirilen belgelerle ilgili yürütülen soruşturmada mahkemenin yakalama kararı çıkardığı isimler arasında yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı MEBS Başkanı Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul, Türk Deniz Grubu Kotumatanı olarak gittiği Karaçi’de askeri törenle karşılandı. NATO ve çok uluslu hareketlara destek sağlamak, korsanlarla mücadele, bölge ülkeleriyle eğitim ve liman ziyaretleri yaparak ikili ilişkiler geliştirmek amacıyla denize açılan Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul komutasındaki Türk Deniz Görev Grubu, TCG Barbaros (F-244), TCG Gemlik (F-492) ve TCG Gelibolu (F-493) firkateynleri ile gemilere denizde ikmal desteği sağlayacak olan TCG Yarbay Kudet Güngör (A-595) lojistik destek gemilerinden oluşuyor.

Büyükelçilikten karşılama

Sabah saatlerinde Karaçi’deki askeri limana demirleyen Türk Deniz Görev Grubu’na ait firkateynler Pakistan Deniz Kuvvetleri’nden Amiral Kelim Şevket tarafından askeri bando ve mızıka takımı ile karşılandı. Karşılama töreninde Pakistan Donanmasından çok sayıda askeri yetkilinin yanı sıra, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğinde görevli sivil ve askeri yetkililer de bulundu. Tümamiral Ertuğrul’un bugün Karaçi’de sancak gemisi TCG Barbaros’ta basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Türk Deniz Görev Grubu’nun 8 Ağustos’ta Türkiye’ye dönmesi planlanıyor.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Balyoz Suga Harekat Planı’nın eklerinde adı geçen Ertuğrul, bu kapsamda savcıya ifade vermiş ve serbest bırakılmıştı. Suçlamaları reddeden Ertuğrul hakkında, ilk Balyoz iddianamesinde takipsizlik verilirken, 2010 YAŞ’ta terfi ederek Tümgeneral rütbesine yükselmişti.

Cumhuriyet tarihinde ilk

Hint Okyanusunda bir Türk amiral komutasında ve milli kontrolde görevini icra eden Türk Deniz Görev Grubu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk olma özelliğine sahip bulunuyor.

8 Ağustos’ta teslim olması bekleniyor

Tümamiral Ertuğrul’un 8 Ağustos’ta görevini tamamladıktan sonra teslim olacağı tahmin ediliyor.

Yakalama kararına itirazlar reddedildi

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi ’nin İkinci Balyoz İddianamesinin kabulüyle haklarında yakalama emri çıkardığı Korgeneral Turgut Atman, Tümgeneral Beyazıt Karataş, Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul, Tümgeneral Bülent Kocababuç, Tuğgeneral Mehmet Eldem, Tümgeneral Nedim Güngör Kurubaş, Tuğgeneral Mustafa Erhan Pamuk ve Albay Mehmet Örgen ’in avukatları karara itiraz etmişti. Talebi değerlendiren İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, kararın kaldırılması talebini oybirliğiyle reddetti. Mahkeme, “yakalama emri çıkarılması ” yönündeki kararlarının yerinde olduğuna hükmetti. Dosya, yakalama kararına yapılan itirazın değerlendirilmesi için üst mahkemeye gönderildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi talebi gelecek hafta değerlendirecek.